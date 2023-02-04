أرتيتا: أخبرت اللاعبين أنني أحبهم أكثر اليوم.. وطريقنا لن يكون مفروشا بالورود

يرى مايكل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال أن فريقه لم يكن بالجودة الكافية أمام إيفرتون، مشيرا إلى أنه أخبر لاعبيه بأنه يحبهم بعد الهزيمة أكثر من قبل المباراة والشهر الماضي.

وخسر أرسنال مباراته الثانية في الدوري هذا الموسم أمام إيفرتون على ملعب جوديسون بارك بهدف دون مقابل.

وقال أرتيتا في تصريحات صحفية بعد المباراة: ""بالطبع هناك خيبة أمل، كنا نعلم أن هذا سيكون اختبارا حقيقيا لنا. كان لدينا الكثير من السيطرة في بعض الأوقات ولكننا عانينا".

وأضاف "كنا في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد للفوز بالمباراة، استقبال الهدف بهذة الطريقة كان مخيبا للآمال كما هو الحال في طريقة لعبنا خلال عديد الأماكن في الملعب خصوصا الثلث الأخير".

وتابع "أخبرت اللاعبين أنني أحبهم أكثر مقارنة بقبل المباراة والشهر الماضي. من السهل أن أكون بجوار شخص ما عندما يفوز ولكن يجب ان نكون بجانبهم في الخسارة. ما زلت فخوراً بكل هؤلاء اللاعبين فهم يستحقون ذلك".

وواصل "استحوذنا على الكرة في كثير من الأوقات لكننا افتقدنا إلى الجودة في الثلث الأخير، صنعنا الكثير من الفرص ولكنهم نجحوا في إبطاء المباراة وعانينا أمامهم".

واستطرد "إنهم يفعلون هذا مع كل فريق وتكمن قوتهم في الكرات العلية والقوة البدنية. إذا كنت تريد التحكم في المباراة ضدهم فعليك التحكم في هذا الأمر ونحن لم نفعل ذلك".

وأتم "لن يكون طريقنا مفروشا بالورود، سيكون الأمر صعبا وعلينا أن نحفر ونلعب بشكل أفضل بكثير مما فعلناه اليوم".

وتجمد رصيد أرسنال عند 50 نقطة يتصدر بهم الترتيب وبفارق خمس نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي يلعب أمام توتنام غدا الأحد.

ويستعد أرسنال لمواجهة برينتفورد في الجولة 23 قبل أن يصطدم بمنافسه مانشستر سيتي في مباراة مؤجلة.