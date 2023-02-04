أرتيتا: أخبرت اللاعبين أنني أحبهم أكثر اليوم.. وطريقنا لن يكون مفروشا بالورود

السبت، 04 فبراير 2023 - 17:33

كتب : FilGoal

مايكل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال

يرى مايكل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال أن فريقه لم يكن بالجودة الكافية أمام إيفرتون، مشيرا إلى أنه أخبر لاعبيه بأنه يحبهم بعد الهزيمة أكثر من قبل المباراة والشهر الماضي.

وخسر أرسنال مباراته الثانية في الدوري هذا الموسم أمام إيفرتون على ملعب جوديسون بارك بهدف دون مقابل.

وقال أرتيتا في تصريحات صحفية بعد المباراة: ""بالطبع هناك خيبة أمل، كنا نعلم أن هذا سيكون اختبارا حقيقيا لنا. كان لدينا الكثير من السيطرة في بعض الأوقات ولكننا عانينا".

أخبار متعلقة:
تشكيل كأس العالم للأندية - خط هجوم جديد لـ الأهلي أمام سياتل ساوندرز بمشاركة حجازي وحامد.. اتحاد جدة يفوز على الطائي بهدف قاتل في الدوري السعودي صنع في بيرنلي.. إيفرتون يصعق أرسنال ويسقطه في الدوري الإنجليزي صلاح يقود الهجوم في مباراته رقم 200 مع ليفربول بـ الدوري الإنجليزي

وأضاف "كنا في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد للفوز بالمباراة، استقبال الهدف بهذة الطريقة كان مخيبا للآمال كما هو الحال في طريقة لعبنا خلال عديد الأماكن في الملعب خصوصا الثلث الأخير".

وتابع "أخبرت اللاعبين أنني أحبهم أكثر مقارنة بقبل المباراة والشهر الماضي. من السهل أن أكون بجوار شخص ما عندما يفوز ولكن يجب ان نكون بجانبهم في الخسارة. ما زلت فخوراً بكل هؤلاء اللاعبين فهم يستحقون ذلك".

وواصل "استحوذنا على الكرة في كثير من الأوقات لكننا افتقدنا إلى الجودة في الثلث الأخير، صنعنا الكثير من الفرص ولكنهم نجحوا في إبطاء المباراة وعانينا أمامهم".

واستطرد "إنهم يفعلون هذا مع كل فريق وتكمن قوتهم في الكرات العلية والقوة البدنية. إذا كنت تريد التحكم في المباراة ضدهم فعليك التحكم في هذا الأمر ونحن لم نفعل ذلك".

وأتم "لن يكون طريقنا مفروشا بالورود، سيكون الأمر صعبا وعلينا أن نحفر ونلعب بشكل أفضل بكثير مما فعلناه اليوم".

وتجمد رصيد أرسنال عند 50 نقطة يتصدر بهم الترتيب وبفارق خمس نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي يلعب أمام توتنام غدا الأحد.

ويستعد أرسنال لمواجهة برينتفورد في الجولة 23 قبل أن يصطدم بمنافسه مانشستر سيتي في مباراة مؤجلة.

أرسنال إيفرتون الدوري الإنجليزي مايكل أرتيتا
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (2) - (0) ليفربول.. أليسون يمنع الثالث مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1) - (0) كريستال بالاس.. محاولات حمراء صنع في بيرنلي.. إيفرتون يصعق أرسنال ويسقطه في الدوري الإنجليزي صلاح يقود الهجوم في مباراته رقم 200 مع ليفربول بـ الدوري الإنجليزي تشكيل مانشستر يونايتد – سابيتزر على مقاعد البدلاء.. وأنتوني أساسي ضد كريستال بالاس انتهت الدوري الإنجليزي – إيفرتون (1) - (0) أرسنال.. انتصار مثير للتوفيز تشكيل أرسنال – ساكا ومارتينيلي ونيكيتياه يقودون الهجوم ضد إيفرتون بوتر يعلق على استبعاد أوباميانج من قائمة تشيلسي لـ دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
أعلى دقة تمرير.. ماذا قدم طارق حامد ضد الطائي 2 دقيقة | المحترفون
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق 4 دقيقة | الكرة المصرية
شباك نظيفة للمرة التاسعة.. ماذا قدم أحمد حجازي ضد الطائي 14 دقيقة | المحترفون
أرتيتا: أخبرت اللاعبين أنني أحبهم أكثر اليوم.. وطريقنا لن يكون مفروشا بالورود 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل كأس العالم للأندية - خط هجوم جديد لـ الأهلي أمام سياتل ساوندرز 32 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة حجازي وحامد.. اتحاد جدة يفوز على الطائي بهدف قاتل في الدوري السعودي 35 دقيقة | السعودية
مباشر الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (2) - (0) ليفربول.. أليسون يمنع الثالث ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1) - (0) كريستال بالاس.. محاولات حمراء ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال 4 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز.. القنوات الناقلة