مباشر الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (2) - (0) ليفربول.. أليسون يمنع الثالث
السبت، 04 فبراير 2023 - 16:37
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ولفرهامبتون ضد ليفربول التي تقام في ملعب مولينيكس في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.
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ق26. أليسون يتصدى لفرصة الهدف الثالث بانفراد من ماتيوس نونيس.
ق19. تسديدة من صلاح فوق المرمى.
ق12. جوووول ثاااني لولفرهامبتون عن طريق كريج داوسون بمتابعة لتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق6. جوووووول أول لولفرهامبتون عن طريق جويل ماتيب بالخطأ في مرماه.
انطلاق المباراة.
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