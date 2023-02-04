انتهت في الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) - (1) كريستال بالاس

السبت، 04 فبراير 2023 - 16:35

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وكريستال بالاس التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

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ق 87 هاري ماجواير وفيكتور لينديلوف بدلا من آرون وان بيساكا وجارناتشو

ق 83 ناويرو أهامادا وجان فيليب ماتيتا بدلا من شيخ دوكوري وجيفري شلوب

ق 82 مارسيل سابيتزر بدلا من أنتوني

ق 76 جوووووول يشعل المباراة من جيفري شلوب.. ركنية يشتتها دفاع اليونايتد ولكن تعود إلى كريستال لتصل التمريرة من شيخ دوكوري إلى شلوب ويسجل الأخير

ق 73 سامبي لوكونجا و إيبيريتشي إيزي بدلا من ويل هيوز وجوردان أيو

ق 70 بطاقة حمراء مباشرة بعد مراجعة تقنية الفيديو.. كاسيميرو يغادر أرض الملعب بعد تدخل عنيف للغاية

ق 66 مشادة بين لاعبي الفريقين

ق 62 جوووووول راشفورد يسجل الثاني بعد تمريرة حاسمة من لوك شو

ق 59 خروج فاوت فيجورست ونزول أليخاندرو جارناتشو

ق 58 البرتغالي بخير وسيعود للملعب

ق 56 برونو فيرنانديز يسقط أرضا متأثرا بإصابة

استراحة

ق 42 تسديدة خطيرة من جيفري شلوب ولكن دافيد دي خيا يتألق في الإبعاد

ق 40 ركنية ورأسية من كريس ريتشاردز ولكن تمر فوق العارضة

ق 36 فريد يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 34 أنتوني يحاول مجددا ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 28 أنتوني يسدد على حدود المنطقة ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 27 ماركوس راشفورد يسدد ولكن فيسينتي جوايتا يتصدى ببراعة إلى ركنية

ق 13 فيجورست يسدد بالرأس والحارس يتصدى.

الهدف رقم 99 لـ برونو فيرنانديز في مسابقات الدوري، وهو الهدف رقم 22 من ركلة جزاء، من أصل 25 ركلة سددها.

ق7 جووووووووووول برونو يسجل الهدف الأول ليونايتد من ركلة جزاء.

ق4 ضربة جزاء ليونايتد بداعي لمسة يد على هيوز.

انطلاق المباراة

مانشستر يونايتد كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
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