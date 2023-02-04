صنع في بيرنلي.. إيفرتون يصعق أرسنال ويسقطه في الدوري الإنجليزي

جاء شون دايتش لتدريب إيفرتون واستعان برجاله من بيرنلي ليصعق أرسنال في أولى مبارياته مع التوفيز ليلحق الهزيمة الثانية بالمدفعجية خلال الموسم الجاري.

وفاز إيفرتون على أرسنال اليوم السبت في ملعب جوديسون بارك بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

سجل الهدف جيمس تاركوفسكي في الدقيقة 60 برأسية بعد عرضية من ركلة ركنية أرسلها تشارلي مكنيل.

الهدف جاء بالطريقة المعهودة من دايتش في بيرنلي بالاعتماد على العرضيات ولم يجد أفضل من لاعبيه السابقين لتنفيذ خطته.

بتلك النتيجة وصل رصيد |يفرتون إلى 18 نقطة ليرتقي للمركز الـ17.

فيما تجمد رصيد أرسنال عند 50 نقطة يتصدر بهم الترتيب وبفارق خمس نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

وشهدت المباراة مشاركة أولى للوافد الجديد على صفوف أرسنال جورجينيو بعدما انضم للفريق قادما من تشيلسي.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بحماس كبير من قبل لاعبي إيفرتون لكن دون خطورة حقيقية على مرمى أرسنال.

وفي الدقيقة 33 أطلق أمادو أونانا تسديدة زاحفة ولم يستطع دومينيك كالفيرت لوين اللحاق بالكرة لتخرج إلى خارج الملعب.

وبعد دقيقة كاد عبد الله دوكوريه يسجل هدفا برأسية لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

وأطلق بوكايو ساكا تسديدة مرت من جوردان بيكفورد لكن شتتها كونور كوادي قبل أن تسكن الشباك.

استفاق أرسنال في الشوط الثاني لكن مثل إيفرتون في الشوط الأول، لم يكن لتلك السيطرة خطورة حقيقية على المرمى.

وعكس سير الأحداث وفي الدقيقة 60 ومن ركلة ركنية أرسلها دوايت مكنيل حولها تاركوفسكي برأسية في الشباك ليعلن عن الهدف الأول للتوفيز.

وطلب لاعبو أرسنال الحصول على ركلة جزاء بداعي عرقلة جابرييل لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وسدد جرانيت تشاكا كرة قوية لكنها مرت لخارج الملعب.

وأرسل ساكا عرضية لم تجد من يتابعها.

وسدد أوليكساندر زينشينكو كرة قوية بيسراه لكنها مرت أعلى المرمى.

واحتسب الحكم ست دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيها جديد لتنتهي المباراة بفوز مثير لإيفرتون بهدف دون رد.