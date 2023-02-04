انتهت كأس العالم للأندية - الوداد (1) - (1) الهلال.. ركلات الترجيح في صف الزعيم

يلعب الوداد ضد الهلال على استاد مولاي عبد الله اليوم السبت ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويستضيف المغرب منافسات كأس العالم للأندية في الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.

FilGoal.com يقدم لكم تغطية حية ومباشرة لمباراة الوداد والهلال بمونديال الأندية.

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ركلات الترجيح تنصر الهلال بنتيجة 5-3 على الوداد

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق 93: بطاقة حمراء على محمد كنو لاعب وسط الهلال

إلى شوطين إضافيين

ق 90+3: جوووول التعادل من ركلة جزاء

ق 90+1: الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه يحيى جبران.

ق 89: ركلة جزااااااااء للهلال

ق71: تسديدة جديدة لكن الدفاع في الموعد وتشتيت من أمام المرمى.

ق 52: جوووووول أيوب العلمود يسجل برأسية هدف التقدم للوداد

ق 51: لامكيل زي ينفرد ويراوغ الحارس ويسدد كرة تمر بمحاذاة المرمى.

ق 47: المدافع المغربي يشتت الكرة من على خط المرمى أمام الهلال

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق19 هدف ملغي لنادي الوداد بداعي تسللل جلال الداودي

ق9 هجمة خطيرة لنادي الهلال عن طريق ميشيل ديلجادو يحولها دفاع الوداد إلى ركلة ركنية

ق5 تسديدة قوية من جلال الداودي من ركلة حرة يتصدى لها عبد الله المعيوف

ق4 انطلاقة خطيرة من يحيى عطية الله من الجهة اليسرى يبعدها دفاع الهلال

انطلاق المباراة