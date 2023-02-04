صلاح يقود الهجوم في مباراته رقم 200 مع ليفربول بـ الدوري الإنجليزي
السبت، 04 فبراير 2023 - 16:11
كتب : FilGoal
يقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مباراته رقم 200 مع الريدز في مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويشارك صلاح في التشكيل الأساسي للمدرب يورجن كلوب خلال مواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وييستضيف ولفرهامبتون منافسه ليفربول على ملعب مولينيو ضمن منافسات الجولة الـ22 من المسابقة.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: أرنولد - جو جوميز - جويل ماتيب - أندي روبرتسون
الوسط: ستيفان بايتيتش - نابي كيتا- تياجو ألكانتارا
الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو.
ويحتل ليفربول المركز العاشر برصيد 29 نقطة فيما يتواجد الذئاب في المركز 17 برصيد 17 نقطة.
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