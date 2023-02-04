تشكيل مانشستر يونايتد – سابيتزر على مقاعد البدلاء.. وأنتوني أساسي ضد كريستال بالاس
السبت، 04 فبراير 2023 - 16:09
كتب : FilGoal
أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة كريستال بالاس اليوم السبت في ملعب أولد ترافورد.
وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.
ويجلس على مقاعد البدلاء الوافد الجديد على الفريق مارسيل سابيتزر.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
في الدفاع: لوك شو- ليساندرو مارتينيز- رافائيل فاران- آرون وان بيساكا
في الوسط الدفاعي: فريد- كاسيميرو
في الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد- برونو فيرنانديز- أنتوني
في الهجوم: فوت فيجورست
ويحتل يونايتد المركز الرابع بـ39 نقطة فيما يأتي بالاس في المركز الـ12 بـ24 نقطة.
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