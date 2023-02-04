انتهت الدوري الإنجليزي – إيفرتون (1) - (0) أرسنال.. انتصار مثير للتوفيز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إيفرتون وأرسنال التي تقام في ملعب جوديسون بارك في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار مثير لإيفرتون بهدف دون رد.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق60: جووووووووووووول أوووووووووووول لإيفرتون برأسية من جيمس تاركوفسكي بعد عرضية من ركلة ركنية من دوايت ماكنيل.

ق59: جورجينيو وتروساد يشاركان مع أرسنال بدلا من توماس بارتي ومارتينيلي.

ق58: تسديدة من أوديجارد بعد عرضية زاحفة من نكيتياه لكنها مرت أعلى المرمى.

ق55: سيطرة من أرسنال على المباراة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45+3: رأسية من كالفيرت لوين مرت بجوار مرمى أرسنال بقليل.

39: يا ربااااه تسديدة من ساكا شتتها كونور كوادي قبل أن تسكن المرمى.

ق34: رأسية من دوكوريه مرت بجوار المرمى بقليل.

ق33: تسديدة من أمادو أونانا لم يستطع كالفيرت لوين اللحاق بها لتهدر فرصة خطيرة على إيفرتون.

ق28: تسديدة من نكيتياه مرت لخارج الملعب.

ق16: توقف اللعب لإصابة ساكا.

ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا.

انطلاق المباراة.