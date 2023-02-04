أمم إفريقيا للمحليين – مدرب السنغال: عدم استقبال الجزائر لأي هدف؟ لأنها لم تواجهنا

السبت، 04 فبراير 2023 - 13:53

كتب : FilGoal

السنغال - أمم إفريقيا للمحليين

وعد بابي تياو مدرب منتخب السنغال للمحليين جماهير منتخب بلاده بتقديم فريقه أقصى ما لديه للفوز على الجزائر.

ويلعب منتخب الجزائر ضد السنغال اليوم السبت ضمن نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وتستضيف الجزائر منافسات النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

أخبار متعلقة:
تشكيل أرسنال – ساكا ومارتينيلي ونيكيتياه يقودون الهجوم ضد إيفرتون بينهم مغربي.. برشلونة يضيف 3 لاعبين شباب في قائمته بالدوري الأوروبي نهائي أمم إفريقيا للمحلين - مدرب الجزائر: نعلم كيف نواجه السنغال جيدا بوتر يعلق على استبعاد أوباميانج من قائمة تشيلسي لـ دوري أبطال أوروبا

وقال تياو في مؤتمر صحفي: "نحضر للمباراة النهائية بجدية. المنتخب الجزائري يمتلك عدة نقاط إيجابية، كما له عدة نقائص سنحاول مباغتته من خلال التركيز عليها".

وأضاف "المنتخب الجزائري قوي ويلقى دعم جمهوره، والضغط سيكون عليهم أكثر من فريقنا".

ورد تياو عند سؤاله "عد استقبال الجزائر لأي هدف في البطولة؟ ربما يعود سبب لأنه لم يواجه منتخب السنغال".

وتقام منافسات بطولة أمم إفريقيا للمحليين للمرة السابعة تاريخيا ويصل منتخب الجزائر إلى النهائي للمرة الأولى.

وتشهد النسخة الحالية بطلا للمرة الأولى إذ لم يسبق لفريقي السنغال والجزائر التأهل لنهائي البطولة.

وشارك أحمد قندوسي الوافد الجديد إلى صفوف الأهلي في فوز الجزائر على النيجر بخمسة أهداف دون مقابل في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

في المقابل تأهل منتخب السنغال لنهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين بعد الفوز على مدغشقر بهدف دون رد.

وحقق منتخب المغرب لقب آخر نسختين من البطولة ليتساوى مع منتخب الكونغو الديمقراطية بلقبين لكل منهما.

أمم إفريقيا للمحليين أحمد قندوسي
نرشح لكم
نهائي أمم إفريقيا للمحلين - مدرب الجزائر: نعلم كيف نواجه السنغال جيدا أمم إفريقيا للمحليين - ميدالية في الظهور الأول.. مدغشقر ثالث القارة رئيس استاد القاهرة يكشف لـ في الجول موقف مباراتي الزمالك والأهلي في دوري الأبطال محلل أداء صنداونز يراقب الأهلي في كأس العالم للأندية أمم إفريقيا للمحليين – الجزائر تفتح أبواب الحضور مجانا قبل نهائي السنغال المرتقب منافس الزمالك.. الترجي يكشف عن انفراجه في أزمة الحضور الجماهير بدوري الأبطال سفيان بوفال: قرار الانتقال للريان القطري لم يكن سهلا منافس الزمالك - الإسماعيلي يقسو على المريخ برباعية وديا
أخر الأخبار
أفشة: لا أهتم سوى بمصلحة الأهلي.. وسنلعب على الفوز أمام ريال مدريد 6 دقيقة | كأس العالم للأندية
كولر: سنشاهد ثلاث مباريات على الأقل لـ ريال مدريد.. وكهربا تجاوز فترة صعبة 22 دقيقة | كأس العالم للأندية
نيوكاسل يتعادل مع وست هام ويفقد نقطتين في صراع المربع الذهبي 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كهربا: ريال مدريد أقوى فريق في العالم ولكن لا يوجد مستحيل 49 دقيقة | كأس العالم للأندية
عادل نوير.. الشناوي أكثر الحراس حفاظا على نظافة الشباك في كأس العالم للأندية 51 دقيقة | كأس العالم للأندية
ضرب العارضة والمرمى.. ماذا قدم أفشة رجل مباراة الأهلي أمام سياتل ساوندرز 54 دقيقة | كأس العالم للأندية
بالأرقام - أفشة الرابع والثاني عشر.. الأهلي يتخطى برشلونة ويبلغ نصف النهائي الخامس ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد.. القنوات الناقلة ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال