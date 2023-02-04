أمم إفريقيا للمحليين – مدرب السنغال: عدم استقبال الجزائر لأي هدف؟ لأنها لم تواجهنا

وعد بابي تياو مدرب منتخب السنغال للمحليين جماهير منتخب بلاده بتقديم فريقه أقصى ما لديه للفوز على الجزائر.

ويلعب منتخب الجزائر ضد السنغال اليوم السبت ضمن نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وتستضيف الجزائر منافسات النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

وقال تياو في مؤتمر صحفي: "نحضر للمباراة النهائية بجدية. المنتخب الجزائري يمتلك عدة نقاط إيجابية، كما له عدة نقائص سنحاول مباغتته من خلال التركيز عليها".

وأضاف "المنتخب الجزائري قوي ويلقى دعم جمهوره، والضغط سيكون عليهم أكثر من فريقنا".

ورد تياو عند سؤاله "عد استقبال الجزائر لأي هدف في البطولة؟ ربما يعود سبب لأنه لم يواجه منتخب السنغال".

وتقام منافسات بطولة أمم إفريقيا للمحليين للمرة السابعة تاريخيا ويصل منتخب الجزائر إلى النهائي للمرة الأولى.

وتشهد النسخة الحالية بطلا للمرة الأولى إذ لم يسبق لفريقي السنغال والجزائر التأهل لنهائي البطولة.

وشارك أحمد قندوسي الوافد الجديد إلى صفوف الأهلي في فوز الجزائر على النيجر بخمسة أهداف دون مقابل في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

في المقابل تأهل منتخب السنغال لنهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين بعد الفوز على مدغشقر بهدف دون رد.

وحقق منتخب المغرب لقب آخر نسختين من البطولة ليتساوى مع منتخب الكونغو الديمقراطية بلقبين لكل منهما.