تشكيل أرسنال – ساكا ومارتينيلي ونيكيتياه يقودون الهجوم ضد إيفرتون

مباشر الدوري الإنجليزي – إيفرتون ضد أرسنال

بوتر يعلق على استبعاد أوباميانج من قائمة تشيلسي لـ دوري أبطال أوروبا

كلوب يرد على انتقادات تأثير تجديد تعاقد صلاح.. ويوجه نصيحة له

330 مليون لا تكفي.. تشيلسي يتعادل سلبيا مع فولام

انتهت في الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) - (0) فولام

ضحية الميركاتو.. خروج أوباميانج من قائمة تشيلسي لـ دوري أبطال أوروبا

تشكيل تشيلسي - من التوقيع إلى الملعب.. إنزو فيرنانديز يبدأ ضد فولام

مؤتمر جوارديولا: إنفاق تشيلسي ليس من شأني ولكن.. ولهذا رحل كانسيلو