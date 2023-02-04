تشكيل أرسنال – ساكا ومارتينيلي ونيكيتياه يقودون الهجوم ضد إيفرتون

السبت، 04 فبراير 2023 - 13:39

كتب : FilGoal

ساكا يحتفل بالهدف مع أرسنال أمام مانشستر يونايتد

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لملاقاة إيفرتون مساء اليوم السبت.

ويحل أرسنال ضيفا على إيفرتون لملاقاته في ملعب جوديسون بارك في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل جلوس الوافد الجديد على الفريق جورجينيو على مقاعد البدلاء.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أرون رامسديل

في الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- ويليام ساليبا- جابرييل ماجاليس- بن وايت

في الوسط: توماس بارتي- جرانيت جاكا- مارتن أوديجارد

في الهجوم: جابرييل مارتينيلي- إيدي نيكيتياه- بوكايو ساكا

ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 50 نقطة بفارق خمس نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.

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