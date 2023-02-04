كلوب يرد على انتقادات تأثير تجديد تعاقد صلاح.. ويوجه نصيحة له

نفى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن يكون تجديد تعاقد نجم الفريق محمد صلاح أثر على الملك المصري سلبا خلال الموسم الجاري.

ولا يعيش صلاح أفضل أيامه مع ليفربول بعدما سجل 17 هدفا في الموسم الجاري وصنع 7 آخرين في 30 مباراة خاضها مع الفريق.

وخلال آخر سبع مباريات لم يسجل صلاح سوى هدفا وحيدا وأهدر فرصة هدف محقق ضد برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي وتعرض كثيرا للانتقادات بسببها.

ودافع كلوب عن صلاح في مؤتمر صحفي وقال: "السلوك ليس مشكلة صلاح".

وشدد "صلاح لاعب من طراز عالمي، هو أول من يحضر إلى المران وآخر من يرحل عنه ويعمل بجد، الآن هو لا يسجل الأهداف وهناك من يقول لماذا تم تجديد عقد كلوب؟ هذا هو العالم الذي نعيش فيه ولا توجد مشكلة".

وواصل "عندما لا تحقق المطلوب فأنت تتعرض لانتقادات، يمكن أن تسأل عن الدوافع والإمكانيات ولكن لا يمكن أن تسجل الأهداف التي سجلها صلاح إلا لو كنت لاعبا استثنائيا ومن طراز عالمي، حتى لو تقوم بذلك الأمر مؤخرا".

ووجه المدرب الألماني نصيحة لقائد منتخب مصر صاحب الـ30 عاما وقال: "صلاح يحتاج فقط أن يهدأ، هناك لحظات في الموسم الماضي كان سيسجل خلالها الأهداف، تلك الفرصة ضد برايتون هي بنسبة 100% هدف، والآن البعض يفكر أن للمشكلة علاقة بتجديد تعاقده، ولكن هذا ليس صحيحا".

وجدد صلاح تعاقده العام الماضي مع ليفربول حتى صيف عام 2025.

وواصل "يمكننا إيقاف كل ذلك بتأدية أفضل ما لدينا وهذا ما ينبغي علينا القيام به، سنقوم بعملنا ولكن لن يتحول كل شيء في ليلة وضحاها، لقد اتخذنا خطوات والأمر ليس إننا تحدثنا بلا فائدة قبل شهر ولم نتعلم أي شيء، نحن حقا نتعلم ونتحلى بالإيجابية".

وأكمل مدرب ليفربول "يجب أن نخوض المباريات ونؤمن بفرصنا بالقيام بأمر استثنائي، حتى لو لم نكن متصدري الترتيب ولكن في اللحظة الحالية نحن في وضع يمكننا من خلاله التحسن كثيرات وسنبدأ بذلك ضد ولفرهامبتون".

ويحل ليفربول ضيفا على ولفرهامبتون اليوم السبت في ملعب مولينيكس في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ29 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن مانشستر يونايتد والمركز الرابع ولكتيبة كلوب لقاء أقل.