330 مليون لا تكفي.. تشيلسي يتعادل سلبيا مع فولام

تعادل تشيلسي مع ضيفه فولام بدون أهداف على ملعب ستامفورد بريدج في افتتاح الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء ذلك في أولى مباريات البلوز بعد نهاية سوق شتوي من نار، أنفق خلاله 329.5 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت لضم 8 لاعبين.

تشيلسي تعاقد مع جواو فيليكس على سبيل الإعارة مقابل 11 مليون يورو، ودافيد داترو فوفانا مقابل 12 مليون يورو، وأندري سانتوس مقابل 12.5 مليون يورو، ومالو جوستو مقابل 30 مليون يورو، ونوني مادويكي مقابل 35 مليون يورو، وبينوا بادياشيل مقابل 38 مليون يورو، وميكايلو مودريك مقابل 70 مليون يورو، وختم السوق بأغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي: إنزو فيرنانديز مقابل 121 مليون يورو.

تشكيل البلوز شهد عودة ريس جيمس من الإصابة، وظهور المغربي حكيم زياش بعد فشل انتقاله إلى باريس سان جيرمان، وبدأ 3 من صفقات الشتاء، وهم بادياشيل وإنزو ومودريك.

كاي هافيرتز

3 فرص ضاعت من الألماني في الشوط الأول، حيث تلقى تمريرة تياجو سيلفا ولمس الكرة ليتصدى لها الحارس بيرند لينو في الدقيقة 20، قبل أن يتضح أنه كان متسللا.

وفي الدقيقة 25 أتى الرد من أندرياس بيريرا بتسديدة رائعة تألق الحارس كيبا أريزابالاجا في إبعادها.

وأرسل ميسون ماونت عرضية خطيرة وصلت إلى هافيرتز في الدقيقة 31، لتمر تسديدة الألماني بجوار القائم.

وفي الدقيقة 45 تلقى هافيرتز بينية زياش وانفرد بالحارس ليسدد الكرة فوقه، ولكنها اصطدمت بالقائم في النهاية.

مزيد من الصفقات

بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، دفع جراهام بوتر مدرب تشيلسي بالوافد نوني مادويكي بدلا من ميكايلو مودريك.

وفي الدقيقة 59 سدد بيريرا مجددا ليبعد دفاع البلوز هذه الكرة.

وأتى سيزار أزبيليكويتا ورحيم سترلينج بدلا من ريس جيمس وحكيم زياش في الدقيقة 60.

وانفرد بوبي ريد بمرمى البلوز وسدد ولكن واصل كيبا التألق في الدقيقة 69، فيما حاول ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 71، ليتصدى الحارس الإسباني مجددا.

وسدد إنزو فيرنانديز كرة خطيرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 72، ليفقد فرصة التسجيل في ظهوره الأول.

وفي الدقيقة 75 حل هاري ويلسون ومانور سولومون بدلا من ويليان وبوبي ريد في صفوف فولام، فيما أتى ديفيد داترو فوفانا بدلا من ميسون ماونت.

عائد آخر

سدد كونور جالاجر في الدقيقة 78 ولكن مرت محاولته بجوار القائم.

وفي الدقيقة 79 ضاعت فرصة محققة من ديفيد داترو فوفانا الذي تلقى البينية وتخطى الحارس وراوغ مدافع آخر ثم سدد ولكن تيم ريم تمكن من إبعادها على الخط.

وفي الدقيقة 84 عاد الظهير بن تشيلويل للمشاركة بدلا من مارك كوكوريا، وهي مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي منذ أكتوبر الماضي، بعد غياب طال للإصابة.

وكاد فولام أن يقتنص الفوز بتسديدة من جواو بالينيا في الدقيقة 92، ولكنها مرت بجوار القائم.

النتيجة تركت تشيلسي في المركز التاسع مؤقتا بـ 30 نقطة من 21 مباراة، فيما يحتل فولام المركز السادس برصيد 32 نقطة من 22 مباراة.