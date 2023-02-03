أمم إفريقيا للمحليين - ميدالية في الظهور الأول.. مدغشقر ثالث القارة

حصد منتخب مدغشقر المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للمحليين بالفوز على النيجر بنتيجة 1-0 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وانتصر المنتخب الملغاشي بفضل هدف المهاجم جيان رازافايندراكوتو في الدقيقة 90.

نتيجة رائعة للمنتخب الملغاشي الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بالمسابقة.

المباراة أدارها تحكيميا الحكم المصري محمد عادل، في ظهوره الثالث بالمسابقة.

فيما حقق منتخب النيجر أفضل نتيجة له بالوصول لربع النهائي والذي حققها في نسخة 2011.

🇲🇬 HISTORY MADE! 👏 Madagascar are the #TotalEnergiesCHAN2022 bronze medalists 🥉 It is their first-ever #TotalEnergiesCHAN medal 👏 pic.twitter.com/95AS1hwg9r — MARHABA (@CAF_Online) February 3, 2023

وستشهد نسخة 2022 بطلا جديدا للمسابقة بعدما ضرب منتخب الجزائر مستضيف البطولة موعدا مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية.

ويعد منتخبا الكونغو الديموقراطية والمغرب الأكثر تتويجا باللقب برصيد لقبين لكل منتخب.

ويأتي خلفهما كل من ليبيا وتونس بلقب لكل منتخب.

وسيقام النهائي يوم 4 فبراير المقبل على استاد نيلسون مانديلا في التاسعة والنصف مساءً.