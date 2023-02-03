ماذا قال رونالدو بعد تسجيل أول أهدافه في الدوري السعودي

شدد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر على أن فريقه خاض مباراة صعبة للغاية أمام الفتح.

وتعادل النصر مع الفتح بهدفين لكل فريق ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي.

وقال رونالدو في تويتر: "سعيد بتسجيل هدفي الأول في الدوري السعودي ومجهود كبير من الفريق بأكمله لتحقيق تعادل مهم في مباراة صعبة للغاية".

رونالدو افتتح سجله التهديفي بقميص النصر وسجل أول أهدافه في مشاركته الرسمية الثالثة مع النادي السعودي.

وسجل أندرسون تاليسكا ورونالدو هدفي النصر، فيما أحرز كريستيان تيلو وسفيان بن دبكة لـ الفتح.

ماذا قدم رونالدو أمام الفتح

ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة مستمرا في صدارة تريتب الدوري ومتفوقا على الشباب بفارق الأهداف.

فيما رفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري.

Happy to have scored my first goal in the Saudi league and great effort by whole team to achieve an important draw in a very difficult match! 💪🏼 💛💙 pic.twitter.com/3Ll56WrkWn — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 3, 2023

صاروخ ماديرا انضم لصفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وتعاقد النصر مع رونالدو لمدة موسمين ونصف في عقد يمتد حتى صيف 2025.

وخاض رونالدو 3 مباريات رسمية بقميص النصر منهم مباراتي الاتفاق والفتح بالدوري ومواجهة الاتحاد بنصف نهائي السوبر السعودي.

وسجل رونالدو هدفا وحيدا بقميص النصر جاء في شباك الفتح من ركلة جزاء.

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