سجل للمرة الأولى.. ماذا قدم رونالدو في تعادل النصر المثير أمام الفتح
الجمعة، 03 فبراير 2023 - 19:48
كتب : FilGoal
شارك كريستيانو رونالدو أساسيا في مباراة النصر المثيرة ضد الفتح.
وتعادل النصر مع الفتح بهدفين لكل فريق ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي.
وسجل أندرسون تاليسكا ورونالدو هدفي النصر، فيما أحرز كريستيان تيلو وسفيان بن دبكة لـ الفتح.
رونالدو افتتح سجله التهديفي بقميص النصر وسجل أول أهدافه في مشاركته الرسمية الثالثة مع النادي السعودي.
▪180 دقيقة ⏱
▪7 تسديدات 🥅
من أجل هدف رونالدو الأول في الدوري السعودي، والذي سجله من ركلة جزاء 🇵🇹⚽ pic.twitter.com/COBBxXL2p9— FilGoal (@FilGoal) February 3, 2023
ماذا قدم رونالدو أمام الفتح؟
عدد الدقائق: 90
أهداف: 1
صناعة أهداف: 0
عدد التسديدات على المرمى: 4
خلق فرص: 2
دقة التمرير: 72%
عدد التمريرات الصحيحة: 18 من 25
عدد مرات لمس الكرة: 47.
ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة مستمرا في صدارة تريتب الدوري ومتفوقا على الشباب بفارق الأهداف.
فيما رفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري.
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د90+3' هدف التعادل لـ النصر عن طريق كريستيانو رونالدو— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 3, 2023
الفتح 2 × 2 النصر#الفتح_النصر | #CR7 | #SSC pic.twitter.com/5SYppTQXlU