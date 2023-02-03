انتهت في الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) - (0) فولام

الجمعة، 03 فبراير 2023 - 21:28

كتب : FilGoal

كونور جالاجر لاعب تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي أمام فولام ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل تشيلسي مشاركة الأرجنتيني إنزو فيرنانديز الوافد من بنفيكا مقابل 121 مليون يورو، والذي كان آخر الصفقات الشتوية في اليوم الأخير لشهر يناير، وأيضا أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

أيضا يتواجد بينوا بادياشيل وميكايلو مودريك من صفقات الشتاء في التشكيل الأساسي.

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فيما يلعب المغربي حكيم زياش بعد تعثر انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وعاد الظهير الأيمن ريس جيمس من إصابته، ليشارك أساسيا أيضا.

وجاء تشكيل البلوز كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: ريس جيمس - تياجو سيلفا - بينوا بادياشيل - مارك كوكوريا

خط الوسط: كونور جالاجر - إنزو فيرنانديز

أمامهما: حكيم زياش - ميسون ماونت - ميكايلو مودريك

خط الهجوم: كاي هافيرتز

ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 29 نقطة، فيما يحتل فولام المركز السابع برصيد 31 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 84 عودة بن تشيلويل إلى البريميرليج.. يشارك بدلا من مارك كوكوريا

ق 79 ديفيد داترو فوفانا يتلقى البينية ويتخطى الحارس ويراوغ ثم يسدد ولكن تيم ريم يبعدها على الخط

ق 78 تسديدة من كونور جالاجر ولكن تمر بجوار القائم

ق 75 هاري ويلسون ومانور سولومون بدلا من ويليان وبوبي ريد

ق 72 إنزو فيرنانديز يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 71 تسديدة رائعة من ألكساندر ميتروفيتش ولكن يتصدى كيبا

ق 69 بوبي ريد ينفرد ويسدد ولكن كيبا يتصدى ببراعة

ق 60 سيزار أزبيليكويتا ورحيم سترلينج بدلا من ريس جيمس ورحيم سترلينج

ق 59 تسديدة قوية من أندرياس بيريرا ولكن يبعدها الدفاع

ق 46 نوني مادويكي بدلا من ميكايلو مودريك

نهاية الشوط الأول

ق 45 ماذا ضاع للتو؟ بينية رائعة من زياش تصل إلى هافيرتز الذي ينفرد بالحارس ويسددها من فوقه لتصطدم بالقائم

ق 31 عرضية خطيرة من ميسون ماونت وتسديدة من كاي هافيرتز ولكن تمر بجوار القائم

ق 25 تسديدة رائعة من أندرياس بيريرا ولكن كيبا يتألق في الإبعاد

ق 20 فرصة أولى بتمريرة من تياجو سيلفا صوب كاي هافيرتز الذي يلمس الكرة ولكن لينو يتصدى

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي تشيلسي فولام
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