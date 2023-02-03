تشكيل تشيلسي - من التوقيع إلى الملعب.. إنزو فيرنانديز يبدأ ضد فولام

الجمعة، 03 فبراير 2023 - 21:07

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز

أعلن جراهام بوتر مدرب تشيلسي تشكيل فريقه لمواجهة فولام ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل مشاركة الأرجنتيني إنزو فيرنانديز الوافد من بنفيكا مقابل 121 مليون يورو، والذي كان آخر الصفقات الشتوية في اليوم الأخير لشهر يناير.

وتوج فيرنانديز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين وفاز بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

أخبار متعلقة:
بايرن يفتقد خدمات ماني أمام باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان يعلن مستجدات إصابتي نيمار وراموس مؤتمر تين هاج - عن تطورات أزمة جرينوود.. اعتزال فاران الدولي ومشاركة سابيتزر المنتظرة مؤتمر جوارديولا: إنفاق تشيلسي ليس من شأني ولكن.. ولهذا رحل كانسيلو

أيضا يتواجد بينوا بادياشيل وميكايلو مودريك من صفقات الشتاء في التشكيل الأساسي.

فيما يلعب المغربي حكيم زياش بعد تعثر انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وعاد ريس جيمس من إصابته، ليشارك أساسيا في افتتاح الجولة.

وجاء تشكيل البلوز كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: ريس جيمس - تياجو سيلفا - بينوا بادياشيل - مارك كوكوريا

خط الوسط: كونور جالاجر - إنزو فيرنانديز

أمامهما: حكيم زياش - ميسون ماونت - ميكايلو مودريك

خط الهجوم: كاي هافيرتز

ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 29 نقطة، فيما يحتل فولام المركز السابع برصيد 31 نقطة.

إنزو فيرنانديز حكيم زياش تشيلسي
نرشح لكم
330 مليون لا تكفي.. تشيلسي يتعادل سلبيا مع فولام انتهت في الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) - (0) فولام ضحية الميركاتو.. خروج أوباميانج من قائمة تشيلسي لـ دوري أبطال أوروبا مؤتمر جوارديولا: إنفاق تشيلسي ليس من شأني ولكن.. ولهذا رحل كانسيلو مؤتمر تين هاج - عن تطورات أزمة جرينوود.. اعتزال فاران الدولي ومشاركة سابيتزر المنتظرة مؤتمر كلوب: صلاح لم يفقد الثقة.. ولن أتحدث عن تشيلسي إلا بوجود المحامي الخاص بي الخامسة.. أرتيتا مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي مؤتمر أرتيتا - عن موقف أرسنال من التجديد لـ النني.. عقد مارتينيلي وجاهزية بارتي
أخر الأخبار
330 مليون لا تكفي.. تشيلسي يتعادل سلبيا مع فولام 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا للمحليين - ميدالية في الظهور الأول.. مدغشقر ثالث القارة 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
أبو الوفا لـ في الجول: كنت في حفل زفاف وفوجئت باستقالتي من اتحاد الكرة 49 دقيقة | الكرة المصرية
ماذا قال رونالدو بعد تسجيل أول أهدافه في الدوري السعودي ساعة | السعودية
إيجالو: مررت بفترة صعبة.. وجاهز الآن لمواجهة الوداد في مونديال الأندية ساعة | كأس العالم للأندية
كرة سلة - الأهلي والاتحاد والزمالك ينتصرون في دوري السوبر رجال قبل التوقف الدولي ساعة | كرة سلة
لاعب النصر: نعاني من وجود رونالدو لهذا السبب 2 ساعة | السعودية
منافس الأهلي - سياتل ساوندرز.. استقرار فني وتراجع و4 مشاكل 2 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال 4 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة