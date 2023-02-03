تشكيل تشيلسي - من التوقيع إلى الملعب.. إنزو فيرنانديز يبدأ ضد فولام

أعلن جراهام بوتر مدرب تشيلسي تشكيل فريقه لمواجهة فولام ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل مشاركة الأرجنتيني إنزو فيرنانديز الوافد من بنفيكا مقابل 121 مليون يورو، والذي كان آخر الصفقات الشتوية في اليوم الأخير لشهر يناير.

وتوج فيرنانديز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين وفاز بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

أيضا يتواجد بينوا بادياشيل وميكايلو مودريك من صفقات الشتاء في التشكيل الأساسي.

فيما يلعب المغربي حكيم زياش بعد تعثر انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وعاد ريس جيمس من إصابته، ليشارك أساسيا في افتتاح الجولة.

وجاء تشكيل البلوز كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: ريس جيمس - تياجو سيلفا - بينوا بادياشيل - مارك كوكوريا

خط الوسط: كونور جالاجر - إنزو فيرنانديز

أمامهما: حكيم زياش - ميسون ماونت - ميكايلو مودريك

خط الهجوم: كاي هافيرتز

ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 29 نقطة، فيما يحتل فولام المركز السابع برصيد 31 نقطة.