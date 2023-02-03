مؤتمر جوارديولا: إنفاق تشيلسي ليس من شأني ولكن.. ولهذا رحل كانسيلو

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن كواليس رحيل لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو، وعلق على صرف تشيلسي خلال سوق الانتقالات.

ويلعب مانشستر سيتي مع توتنام الأحد المقبل في قمة مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عن كانسيلو: "أتمنى له التوفيق في الأشهر الأربعة المقبلة، لا أعرف ما سيحدث في الموسم المقبل. لقد كان عنصرا هاما في فوزنا بآخر بطولتين للدوري وبعد كأس العالم قررنا اللعب ببعض الأنماط المختلفة. إنه يحب اللعب دائما ومع الوضع الجديد لم يلعب كثير، يجب أن يلعب كل مباراة ليكون سعيدا وقررنا السماح له بالذهاب إلى ميونيخ. أتمنى أن يتمكن من ذلك هناك".

وانتقل جواو كانسيلو معارا إلى بايرن ميونيخ حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو.

وأضاف "آكي لا يمكنه لعب كل المباريات كظهير أيسر، يمكن للابورت وريكو لويس وكذلك جوميز اللعب في هذا المركز أيضا".

وواصل عن إنفاق تشيلسي "ليس من شأني. إنها مفاجأة، فزنا بـ 11 لقبًا في السنوات الخمس الماضية لكوننا واحدا من أكثر خمسة أو ستة فرق إنفاق صافي في الدوري".

وتعاقد تشيلسي مع ثمانية لاعبين خلال سوف الانتقالات الشتوي الماضي، بمجموع 329.5 مليون يورو.

وتابع عن غياب كونتي "أنطونيو شخص نشط في خط التماس ويوجه الفريق جيدا. اللاعبون يعرفون جيدا الأنماط وما عليهم فعله. نريده أن يتعافى قريبا ويعود إلى منصبه".

وسيغيب أنطونيو كونتي مدرب توتنام عن قيادة فريقه في المباريات المقبلة بسبب خضوعه لعملية جراحية.

واستطرد عن سجل مانشستر سيتي السيئ في ملعب توتنام "كانوا أفضل منا، عندما كنا هناك لعبنا بشكل جيد وأضعنا ركلات الجزاء. إنهم لا يعطونك أي شيء من قبل والآن مع كونتي إنهم خصم قوي".

وفاز توتنام على مانشستر سيتي في آخر 4 مباريات جمعت الفريقين على ملعب الأول في جميع المسابقات.

وأردف "ستونز سيغيب لمدة 3 إلى 4 أسابيع بسبب الإصابة، لسوء الحظ سيبغيب لعدد كبير من المباريات".

وأتم "بيدرو بونو إضافة رائعة لتوتنام، لكننا لم نعمل على ضمه في يناير. كان على القائمة ولكننا لم نفكر في إعادة الشراء وذهب إلى توتنام".

وانتقل ابن الـ23 عاما معارا من سبورتنج لشبونة البرتغالي إلى توتنام على سبيل الإعارة مقابل 5 مليون يورو حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.