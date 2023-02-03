مؤتمر كلوب: صلاح لم يفقد الثقة.. ولن أتحدث عن تشيلسي إلا بوجود المحامي الخاص بي

شدد يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول على أن محمد صلاح لاعب الفريق لم يفقد الثقة في نفسه في ظل انخفاض مستواه الفني.

ويواجه ليفربول منافسه ولفرهامبتون غدا السبت ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "لم يفقد مو الثقة في نفسه بل حدث له مثل كل المهاجمين، أحيانا تسير الأمور على ما يرام ومرات آخرى لا. الجميع يمر بفترات".

صلاح المتوج بلقب هداف الدوري ثلاثة مرات لم يسجل سوى 7 أهداف فقط خلال 19 مشاركة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وأضاف "لا نقلق من جدول المباريات المزدحم على الإطلاق، علينا استغلال ذلك من أجل تحسين الأداء".

وتابع "جميعنا نشعر بخيبة أمل كبيرة، جميعنا هنا نحب ما كنا فعله الفترة السابقة، ونرغب للعودة إلى مستوانا الجيد، وعندما لا تحقق ذلك ، الأمر يكون صعبا".

ليفربول لا يعيش أفضل مواسمه، إذ لم يحقق الفوز سوى 8 مرات فقط من أصل 19 مباراة خاضها في البريمييرليج الموسم الحالي.

وأردف "مستجدات الإصابات؟ الأمر يبدو أفضل، ديوجو جوتا سيعود للتدريبات بداية من الأسبوع المقبل وفيرمينو كذلك يقترب هو وفيرجيل فان دايك".

وعن سوق انتقالات تشيلسي، أوضح "لن أقول شيئا دون وجود المحامي الخاص بي. لا أفهم تماما ما حدث لكن تم صرف رقما كبيرا على لاعبين جيدين للغاية لذا تهانيا. لا أفهم كيف يكون ذلك ممكنا لكنها ليست مهمتي لشرح كيف يسير الأمر".

ويحتل ليفربول المركز التاسع برصيد 29 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما يأتي وولفرهامبتون في المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة في ترتيب جدول المسابقة.