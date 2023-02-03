الخامسة.. أرتيتا مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

فاز مايكل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق أرتيتا على روبيرتو دي زيربي مدرب برايتون، وستيف كوبر مدرب نوتنجهام فورست، وأوناي إيمري مدرب أستون فيلا، وتوماس فرانك مدرب برينتفورد.

ابن الـ40 عاما حصد الجائزة للمرة الخامسة في مسيرته والثالثة هذا الموسم.

وسبق لأرتيتا الفوز بالجائزة في سبتمبر 2021، ومارس 2022، وأغسطس 2022، ونوفمبر/ديسمبر 2022.

ورفع أرسنال رصيده من الفوز بجائزة مدرب الشهر إلى 20 مرة في المركز الثاني خلف مانشستر يونايتد بـ29 مرة.

وأشرف أرتيتا على تدريب أرسنال في 3 مباريات خلال شهر يناير، حقق الفوز في اثنين منها أمام مانشستر يونايتد وتوتنام، وتعادل في واحدة أمام نيوكاسل.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة من 19 مباراة.