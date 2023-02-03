مؤتمر أرتيتا - عن موقف أرسنال من التجديد لـ النني.. عقد مارتينيلي وجاهزية بارتي

أوضح ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال موقف أرسنال من تجديد عقد محمد النني لاعب الفريق.

وينتهي عقد النني الحالي مع أرسنال في يونيو المقبل.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إيفرتون: "نحن نبذل قصارى جهدنا في التعامل مع الأشخاص، وعندما يسير الأمر في الاتجاه المعاكس ويزداد صعوبة (الإصابة)، على النادي حينها أن يحسن التصرف".

وخضع النني لعملية جراحية في الركبة بعد تعرضه لإصابة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة بحسب بيان ناديه.

وبات منتظرًا ألا يظهر في أي مباراة أخرى مع المدفعجية حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وأضاف "مواجهة إيفرتون؟ ستكون مباراة صعبة، مواجهتهم في السنوات الماضية دائمًا صعبة ولم نحقق النتائج التي نريدها، وعندما تتعاقد مع مدرب جديد (شون دايتش) تتغير البيئة والكثير من الأشياء لذلك هي مواجهة صعبة".

وكان إيفرتون تعاقد مع دايتش لخلافة فرانك لامبارد بعد إقالته على خلفية النتائج السلبية.

ويعيش إيفرتون وضعا حرجا إذ يحتل المركز 19 -قبل الأخير- في الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة من 3 انتصارات و6 تعادلات و11 هزيمة.

وتابع "جاهزية توماس بارتي؟ لا يزال في موضع شك سنرى اليوم في التدريب، إذا كان قادرا أم لا".

ويفتح غياب بارتي الأبواب للوافد الجديد جورجينيو القادم من تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية للمشاركة للمرة الأولى مع أرسنال.

وعلق على جورجينيو: "لاعب لطالما أعجبت به. شخصية رائعة، لديه جودة ستساعد الفريق كثيرا".

وسيتمد تعاقد جورجينيو مع أرسنال حتى يونيو 2024 مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن الصفقة كلفت أرسنال 10 مليون جنيه إسترليني مع 2 مليون كإضافات.

وعن تجديد عقد مارتينيلي "أخبار رائعة. نريد الحفاظ كل المواهب والشباب الذين لدينا في الفريق، لذلك من الرائع أن نراهم سعداء ومستعدين للالتزام بالنادي وهذا ما نريد للمستقبل".

وجدد مارتينيلي عقد مع أرسنال حتى صيف 2027 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ويعتلي أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويلتقي أرسنال مع إيفرتون غدا السبت في الثانية والنصف ظهرا ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.