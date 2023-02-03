الثالثة في مسيرته.. ماركوس راشفورد لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

فاز ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد بجائزة لاعب شهر يناير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق راشفورد على رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، وبوكايو ساكا لاعب أرسنال، وسولي مارش من برايتون، ودان بيرن من نيوكاسل يونايتد، وبرينان جونسون من نوتنجهام فورست، ودافيد رايا حارس برينتفورد.

وسجل راشفورد ثلاثة أهداف خلال أربع مباريات لعبها مع مانشستر يونايتد خلال يناير الماضي أمام أرسنال ومانشستر سيتي وبورنموث.

وبذلك يتوج راشفورد بالجائزة للمرة الثالثة في تاريخه والثانية هذا الموسم، بعد يناير 2019 وسبتمبر 2022.

وساهم ابن الـ25 عاما في 26 هدفا مع فريقه مانشستر يونايتد الموسم الحالي، بتسجيل 18 هدفا وصناع 8 آخرين في 31 مباراة.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة كريستال بالاس غدا السبت ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع للدوري برصيد 39 نقطة من 20 مباراة.