أرسنال يمدد تعاقد مارتينيلي حتى 2027

أعلن نادي أرسنال تمديد تعاقده مع لاعبه البرازيلي جابريل مارتينيلي حتى يونيو 2027.

وكان عقد اللاعب القديم يمتد لنهاية موسم 2023-2024.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" فإن ابن الـ21 عاما سيتقاضى راتبا سيصل إلى 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وقال إيدو المدير الرياضي في تصريحات للموقع الرسمي: "من الرائع توقيع جابي لعقد جديد معنا. يستمر بناء أسس فريقنا على المواهب الشابة".

وأضاف "جابي لا يزال يبلغ من العمر 21 عاما فقط ، ولاعب يتمتع بقدرات وشخصية كبيرة. إنه جزء مهم من مستقبلنا ويسعدنا أننا اتفقنا على عقد جديد".

ومن جانبه، قال أرتيتا مدرب الفريق: "يسعدنا توقيع جابي على عقد جديد طويل الأجل. يرى مشجعونا جودته وطاقته في كل مرة يرتدي فيها القميص وهو نفس الشيء كل يوم في التدريبات".

وتابع "لا يزال جابي صغيرا جدا ، لذلك نعلم أنه لا يزال هناك الكثير ليأتي منه ومن الرائع أن نكون في هذه الرحلة معا. نحن الآن متحمسون لمواصلة تطوير موهبته الضخمة ونتطلع إلى رؤيته يؤدي مع آرسنال في السنوات المقبلة".

وتألق البرازيلي الدولي البالغ من العمر 21 عاما مع أرسنال هذا الموسم، حيث لعب 27 مباراة في جميع المسابقات وسجل 7 أهداف.

ويحتل الجانرز صدارة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويسعى للتتويج باللقب للمرة الأولى منذ 2004.

ويلعب مارتينيلي في صفوف أرسنال منذ صيف 2019 حين انتقل من إيتوانو البرازيلي.

وشارك الجناح البرازيلي في 111 مباراة بقميص أرسنال، سجل خلالها 25 هدفا وصنع 16 آخرين.