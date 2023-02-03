مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 فبراير والقنوات الناقلة.. جولة جديدة في الدوري الإنجليزي والإسباني

تفتتح اليوم مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة بين تشيلسي وفولام على ملعب ستامفورد بريدج.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

وفي الدوري الإسباني، تُفتتح مباريات الجولة الـ20 بمواجهة بين أتليتك بلباو وقادش على ملعب سان ماميس.

ويبدأ اللقاء في العاشرة مساء، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويلعب كريستيانو رونالدو ثاني مبارياته في الدوري السعودي رفقة النصر أمام الفتح.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء على استاد الأمير عبدالله بن جلوي، وتذاع عبر قناة SSC Sports 1.

ويستضيف أوجسبورج نظيره باير ليفركوزن في التاسعة والنصف مساء لحساب الجولة 19 من الدوري الألماني.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس HD3.

ويلعب منتخب النيجر أمام مدغشقر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في أمم إفريقيا للمحليين.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء، تذاع عبر قناة بي إن سبورتس HD4.