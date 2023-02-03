مصدر من اتحاد الطائرة لـ في الجول يكشف حقيقة إلزام مريم مصطفى بدفع 3 ملايين جنيه لـ الأهلي

الجمعة، 03 فبراير 2023 - 00:35

كتب : أحمد الخولي

مريم مصطفى بقميص الأهلي والزمالك

كشف مصدر من اتحاد الكرة الطائرة حقيقة إلزام مريم مصطفى لاعبة الكرة الطائرة بدفع 3 ملايين جنيه لصالح الأهلي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن الأهلي قرر التقدم بطعن أمام مركز التسوية والتحكيم بشأن أحقية مريم في فسخ التعاقد والانتقال إلى الزمالك. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من اتحاد الكرة الطائرة لـ FilGoal.com: "كل ما يتردد عن إلزام مريم مصطفى بدفع الشرط الجزائي لـ الأهلي المقدر بـ 3 ملايين جنيه لا أساس له من الصحة، لأن القضية الخاصة بصحة العقد من عدمه منظورة أمام المحاكم المصرية".

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وشدد "لن يتم اتخاذ أي قرار فيما يخص الشرط الجزائي إلا بعد حكم المحكمة وحسم القرار القضائي".

وأوضح "إيقاف دعاء محمد ومريم مصطفى ينتهي في 5 فبراير".

وأتم "بذلك دعاء محمد ستصبح لاعبة في الأهلي ومريم ستصبح لاعبة في الزمالك ويحق لهما المشاركة في المباريات".

ماذا حدث؟

جدد الأهلي تعاقده مع مريم مصطفى قبل أن تطلب الأخيرة فسخ تعاقدها بداعي تزوير صلب العقد وطالبت بالانتقال إلى الزمالك.

في الوقت ذاته اندلعت أزمة في الزمالك بتقدم لاعبته دعاء محمد بطلب للانتقال إلى الأهلي بداعي عدم الحصول على مستحقاتها مع عدم مشاركتها.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتحاد المصري للكرة الطائرة قرر إيقاف اللاعبتين لمدة أربعة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل منهما.

وبعد فترة الإيقاف يحق لكل لاعبة الانضمام إلى النادي الذي ترغب في الالتحاق به.

وأبلغ اتحاد الطائرة الثنائي بضرورة التوقيع على إقرار يلزم كل منهما بوجوب تنفيذ الأحكام القضائية بعد فترة الإيقاف.

وبذلك إذا حكم القضاء بعدم ثبوت تزوير في عقود الثنائي، تلزم كل لاعبة بدفع المطلوب منها، أي أن مريم مصطفى ستكون ملزمة بدفع 3 ملايين جنيه لصالح الأهلي كشرط جزائي، كما تدفع دعاء محمد المستحقات المطلوبة من الزمالك.

وفي حال ثبت تزوير عقد أي منهما، تنتقل اللاعبة بصورة طبيعية مع إمكانية التقدم بطلب تعويض من النادي.

وبعد فترة الإيقاف يحق لكل لاعبة الانضمام إلى النادي الذي ترغب في الالتحاق به.

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