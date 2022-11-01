خبر في الجول – الأهلي يقرر الطعن على قرار اتحاد الطائرة بشان مريم مصطفى

قرر الأهلي الطعن التقدم بطعن على قرا اتحاد الكرة الطائرة بشأن انتقال لاعبته السابقة مريم مصطفى إلى الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com اليوم الثلاثاء فإن الأهلي قرر التقدم بطعن أمام مركز التسوية والتحكيم بشأن أحقية مريم في فسخ التعاقد والانتقال إلى الزمالك.

وينوي الأهلي التقدم بكافة المستندات التي تثبت صحة موقفه القانوني في الأزمة المثارة حاليا.

وأعلنت مريم مصطفى اليوم رسميا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" انتقالها إلى الزمالك.

وقالت: "أخيرا رسميا، إلى بدايات جديدة".

ماذا حدث؟

جدد الأهلي تعاقده مع مريم مصطفى قبل أن تطلب الأخيرة فسخ تعاقدها بداعي تزوير صلب العقد وطالبت بالانتقال إلى الزمالك.

في الوقت ذاته اندلعت أزمة في الزمالك بتقدم لاعبته دعاء محمد بطلب للانتقال إلى الأهلي بداعي عدم الحصول على مستحقاتها مع عدم مشاركتها.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتحاد المصري للكرة الطائرة قرر إيقاف اللاعبتين لمدة أربعة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل منهما.

وبعد فترة الإيقاف يحق لكل لاعبة الانضمام إلى النادي الذي ترغب في الالتحاق به.

وأبلغ اتحاد الطائرة الثنائي بضرورة التوقيع على إقرار يلزم كل منهما بوجوب تنفيذ الأحكام القضائية بعد فترة الإيقاف.

وبذلك إذا حكم القضاء بعدم ثبوت تزوير في عقود الثنائي، تلزم كل لاعبة بدفع المطلوب منها، أي أن مريم مصطفى ستكون ملزمة بدفع 3 ملايين جنيه لصالح الأهلي كشرط جزائي، كما تدفع دعاء محمد المستحقات المطلوبة من الزمالك.

وفي حال ثبت تزوير عقد أي منهما، تنتقل اللاعبة بصورة طبيعية مع إمكانية التقدم بطلب تعويض من النادي.

وبعد فترة الإيقاف يحق لكل لاعبة الانضمام إلى النادي الذي ترغب في الالتحاق به.