أثلتيك: تم التوقيع.. أرسنال يجدد عقد مارتينيلي

وقع جابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال عقدا جديدا مع النادي وفقا لموقع "ذا أثلتيك".

وكان المصدر ذاته قد كشف في الأسبوع الماضي عن موافقة مارتينيلي على عقد جديد مدته 4 سنوات ونصف للبقاء مع الفريق.

ويمتد عقد الجناح البرازيلي الجديد حتى صيف 2027.

وكان العقد القديم ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.

وكان أرسنال يملك شرطا لتمديد العقد لمدة موسمين حتى 2026.

وتألق البرازيلي الدولي البالغ من العمر 21 عاما مع أرسنال هذا الموسم، حيث لعب 27 مباراة في جميع المسابقات وسجل 7 أهداف.

ويحتل الجانرز صدارة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويسعى للتتويج باللقب للمرة الأولى منذ 2004.

ويلعب مارتينيلي في صفوف أرسنال منذ صيف 2019 حين انتقل من إيتوانو البرازيلي، وسجل 18 هدفا في 76 مشاركة.