ديلي ميل: ليفربول الأكثر استفادة من تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي

يعد ليفربول أكثر فريق استفاد في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي 2022-2023.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن الريدز أكثر من حصد نقاطا في المسابقة بعد مرور 21 مباراة.

وحصد ليفربول 6 نقاط كأكثر فريق، بداية من احتساب الـ VAR لهدف محمد صلاح ضد برايتون في التعادل بنتيجة 3-3.

بالإضافة لإلغاء هدف فيل فودين لصالح مانشستر سيتي في مباراة انتهت بفوز الريدز بهدف دون رد من توقيع صلاح.

استفادة ليفربول من قرارات الفيديو جعلته في المركز التاسع، ولولاها لكان في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن أستون فيلا ثاني أكثر فريق حصدا للنقاط بسبب قرارات تقنية الفيديو برصيد 4 نقاط.

فيما يعد ليدز يونايتد الأكثر تضررا بخصم 5 نقاط من رصيده، حال لم تتواجد تقنية الفيديو وهو ما كان سيرفع ترتيب الفريق للمركز الـ 12 بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.

ويأتي بعده مانشستر سيتي برصيد 3 نقاط، والتي لولاها لكان على بُعد 3 نقاط عن أرسنال بدلا من 5.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حال عدم العودة لتقنية الفيديو:

ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي.

ويحل نيوكاسل ثم مانشستر يونايتد في المركزين الثالث والرابع برصيد 39 نقطة لكل فريق.

ويحتل بورنموث وإيفرتون وساوثامبتون الترتيب برصيد 17 و15 و15 نقطة على التوالي عقب خوض 20 مباراة لكل فريق..