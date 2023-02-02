انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) (0) الزمالك.. فوز الأحمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة الطائرة المصري.

وتختتم منافسات الدور قبل النهائي بمواجهة بين القطبين على استاد القاهرة.

وحسم الثنائي الأهلي والزمالك تأهله إلى الدور النهائي من البطولة والذي يصعد له أربعة فرق.

المباراة مذاعة على أون تايم سبورتس 1.

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انتهاء اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 3 أشواط دون رد.

نهاية الشوط الثالث بتفوق الأهلي بنتيجة 25-22.

التعادل 20-20

بداية الشوط الثالث

الأهلي ينتصر في الشوط الثاني بنتيجة 25-20

تعادل 11-11 بين الفريقين

8-6 للزمالك

بداية الشوط الثاني

الأهلي ينتصر في الشوط الأول بنتيجة 26-24

15-15 تعادل بين القطبين

12-9 للأهلي

بداية اللقاء