باقٍ ومستمر.. حمد لله يجدد تعاقده مع اتحاد جدة

جدد عبد الرزاق حمد لله عقده مع اتحاد جدة السعودي خلال الفترة المقبلة.

ووقع حمد لله على عقد جديد لمدة موسمين، أي ينتهي في 2025.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد حمد لله مع الاتحاد السعودي بنهاية الموسم الجاري.

وكان المهاجم المغربي انضم إلى الاتحاد في يناير 2022 في صفقة انتقال حر بعدما رفض التجديد للغريم النصر.

🎬 الساطي باقـي .. ومازال مازال 🤩✨ pic.twitter.com/5Vy1zYKhet — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 2, 2023

ويأتي تجديد حمد لله حفاظا على عناصر الفريق الأساسية بعد تمديد عقدي النجم المصري أحمد حجازي والمدير الفني مارسيلو جروهي.

وسجل حمد لله 11 هدفا خلال 14 مباراة خاضها مع الاتحاد الموسم الحالي في مختلف المسابقات.

ويمتلك حمد لله 22 مباراة في مسيرته الدولية مع منتخب المغرب ونجح خلالها في تسجيل 6 أهداف.

من مراسم تجديد العقد ✍️ pic.twitter.com/Dn4pF9IfnX — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 2, 2023

وتواجد حمد لله في قائمة المغرب التي حققت إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي كأس العالم.

وخاض صاحب الـ32 عاما 64 دقيقة مع المغرب في البطولة التي أقيمت في المغرب.