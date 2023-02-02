خبر في الجول - محمود فايز يعاون كوبر في تدريب سوريا.. وتفاصيل التعاقد

كشف خالد سليمان وكيل الأرجنتيني هيكتور كوبر تفاصيل تعاقد مدرب منتخب مصر السابق مع الاتحاد السوري لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم اليوم الخميس تعيين هيكتور كوبر كمدير فني لمنتخب سوريا.

وقال سليمان لـ : " هيكتور كوبر وقع على عقد مع منتخب سوريا حتى نهاية كأس آسيا 2023".

وتستضيف قطر منافسات كأس آسيا 2023 فمن خلال الفترة من يونيو إلى يوليو من العام الجاري

وأضاف " كوبر سيصل إلى سوريا الأسبوع المقبل لبدء مهمته بشكل رسمي مع المنتخب السوري".

وتابع "أول استحقاق لكوبر مع المنتخب السوري سيكون الشهر المقبل في بطولة كأس غرب آسيا".

وكشف "الجهاز الفني المعاون لهيكتور كوبر سيضم مواطنه فانتا ومحمود فايز".

وسبق وأن اعتذر محمود فايز عن العمل في الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة أسامة نبيه. (طالع التفاصيل)

كوبر مدرب منتخب مصر السابق استقال من قيادة منتخب الكونغو الديمقراطية في مارس الماضي بعد توديع التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وكان كوبر قد تولى القيادة الفنية لمنتخب الكونغو الديمقراطية في مايو 2021 ووصل إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

لكن الكونغو الديمقراطية خسرت أمام المغرب بنتيجة 5-2 في المرحلة النهائية من التصفيات.

بين قيادة منتخب مصر ومنتخب الكونغو الديمقراطية، قاد كوبر منتخب أوزبكستان في الفترة من 2018 إلى 2019.

بينما تناوب على تدريب الفراعنة منذ إقالة كوبر في 2018 كل من خافيير أجيري وحسام البدري وكارلوس كيروش وإيهاب جلال، ثم أخيرا روي فيتوريا.

يذكر أن كوبر قاد فالنسيا الإسباني لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين في بداية الألفية الجديدة، كما تولى تدريب إنتر وبارما في إيطاليا.