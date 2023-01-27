محمود فايز يكشف أسباب عدم انضمامه للجهاز الفني لـ الزمالك

كشف محمود فايز المدرب المساعد لـ منتخب مصر السابق أسباب عدم انضمامه للجهاز الفني الجديد لـ فريق الزمالك.

واختير محمود فايز كمحلل أداء في الجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك الذي يقوده أسامة نبيه.

وقال فايز عبر قناة MBC مصر: "كنت أتمنى التواجد مع أسامة نبيه في الجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك".

وأكمل "ما منعني من التواجد في الجهاز الفني للفريق أن الأمور سارت بشكل سريع والوقت كان ضيقا للغاية، إذ سيخوض الزمالك المباراة المقبلة بعد أيام قليلة، وأخبرت نبيه أنني بحاجة لوقت أطول للتفكير".

وتابع "كان لدي خلفية عن إمكانية انضمامي للجهاز الفني، لكن لم أتوقع أن مجلس إدارة النادي سيصدر قراره بهذه السرعة".

وأوضح "أسامة نبيه عرض عليّ منصب مدرب مساعد في الزمالك، وشعرت بالضيق قليلا من وصفي محلل أداء في مهمتي مع الفريق".

وأردف "كنت في منتخب مصر مثل الجوكر: كمترجم لـ هيكتور كوبر، وعملت مع اللاعبين نفسيا من خلال الفيديوهات التحفيزية، بالإضافة للجانب الفني مع كوبر مثل تحليل الأداء".

وواصل "ترشيحي للعمل في الزمالك أو القطبين هو شرف كبير، أنا محترف وأحلل الخيار الأفضل لي".

وأتم "في الوقت الحالي كنت أتفاوض من أجل هيكتور كوبر على تولي مسؤولية أحد منتخبين، وكان من الصعب أن أتولى مهمة الزمالك في ذلك التوقيت".

محمود فايز: أتضايقت من توصيف عملي في جهاز الزمالك كمحلل أداء وليس كمدرب.. ولم ارفض المهمة عشان انا أهلاوي مجانًا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/qCrGC8rrZX#اللعيب#MBCMASR pic.twitter.com/jUqNsBRRLY — اللعيب (@ELla3ebshow) January 26, 2023

وقال محمود فايز عبر FilGoal.com في وقت سابق: "اعتذرت عن عدم التواجد في الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك، والتواجد بالنادي شرف لأي شخص".

وأوضح فايز "أملك رخصة التدريب البرو من خارج مصر ولذلك أعمل كمدرب عام أو مدير فني".

وكشف المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر "امتلك عددا من العروض للتواجد مع هيكتور كوبر خلال الفترة المقبلة".

واختتم محمود فايز تصريحاته: "أسامة نبيه أخ لي وأتمنى له التوفيق ولجهازه الفني في الفترة المقبلة مع الزمالك".

وبذلك سيكون الجهاز الفني للزمالك:

مدير فني: أسامة نبيه.

مدرب مساعد: أحمد عبد المقصود.

مدرب مساعد: حسين ياسر المحمدي.

مدرب حراس: أيمن طاهر.

مدير كرة: إسماعيل يوسف.

مشرف عام: أمير مرتضى منصور.

ويستهل نبيه مشواره التدريبي مع الزمالك بلقاء فيوتشر يوم الأحد المقبل لحساب الجولة 16 من الدوري المصري.