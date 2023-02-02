رئيس استاد القاهرة يكشف لـ في الجول موقف مباراتي الزمالك والأهلي في دوري الأبطال

الخميس، 02 فبراير 2023 - 16:35

كتب : أحمد الخولي

أجواء استاد القاهرة قبل انطلاق القمة بين الزمالك والأهلي

كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة عن مصير مواجهتي الزمالك أمام شباب بلوزداد والأهلي ضد صنداونز.

وكان الزمالك قد خاطب استاد القاهرة بشكل رسمي من أجل استضافة مواجهة شباب بلوزداد الجزائري بدلا من إقامته على ملعب برج العرب.

وكشف رئيس هيئة استاد القاهرة: "وافقنا للزمالك على لعب مباراته الإفريقية أمام شباب بلوزداد يوم 10 فبراير على الملعب بعد تأجيل صيانته".

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وتابع "لا نستطيع تطبيق نفس القاعدة مع الأهلي لأن مواجهة صنداونز ستكون في نفس موعد ويوم مباراة مصر ضد السنغال ببطولة أمم إفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر".

وتستضيف مصر منافسات بطولة أمم إفريقيا للشباب خلال الفترة من 19 فبراير وحتى 11 من شهر مارس.

وتقام منافسات البطولة على ملاعب القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويلعب الأهلي أمام فريق صنداونز يوم 25 من شهر فبراير الجاري في ثاني مباريات الفريق الإفريقية بعد تأجيل مواجهة القطن.

ويستهل الأهلي مشواره خارج ملعبه بمواجهة الهلال السوداني يوم 18 من شهر فبراير ضمن منافسات الجولة الثانية.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد القطن بسبب مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية.

وتخطى الأهلي فريق أوكلاند سيتي النيوزلاندي بعد الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويستعد الأهلي لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي في تمام السابعة من مساء بعد غدا السبت.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الزمالك شباب بلوزداد
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