برونو يتحدث عن تأهل مانشستر يونايتد لنهائي كأس الرابطة

أوضح برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد أن فريقه سيبذل قصارى جهده من أجل التتويج بكأس رابطة المحترفين.

وحقق يونايتد الفوز 5-0 في مجموع المباراتين على نوتنجهام فورست في نصف النهائي، ليضرب موعدًا في النهائي مع نيوكاسل يونايتد يوم الأحد 26 فبراير.

وقال برونو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "من الرائع الوصول إلى النهائي، إنه أمر رائع للجميع".

وأضاف "كنا نتطلع إلى ذلك منذ فترة طويلة، نحن نستمتع باللحظة لأنها لحظة كبيرة بالنسبة لنا".

وتابع "أعلم أن الكثير من الناس يعتقدون أنها مجرد كأس الرابطة، أولئك الذين لم يشاركوا في النهائي سيفكرون على هذا النحو. لكن بالنسبة لنا ولنيوكاسل ستكون مباراة كبيرة وفرصة للفوز باللقب وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بها".

ويبحث برونو عن أول بطولة له مع مانشستر يونايتد.

وشدد البرتغالي "لدينا الكثير من المباريات المقبلة، ويجب أن نكون مستعدين لها".

سيلعب مانشستر يونايتد ست مباريات من الآن وحتى نهائي ويمبلي أواخر الشهر الجاري.

واستمر "كما قلت منذ أن جئت هنا، مانشستر يونايتد فريق يبحث عن الألقاب، نريد رفع هذه الكأس بالطبع".

وواصل "كلاعبين لا يمكننا الاسترخاء. نحن نعلم مدى أهمية أن تكون في أفضل مستوى. يجب أن يكلفك الأمر الكثير، حتى تكون في التشكيلة الأساسية".

وأتم "يجب على الجميع دفع أنفسهم إلى أعلى المستويات للعب لهذا النادي، هذا ما يطلبه المدرب، هذا ما يجب علينا كلاعبين أن نطلبه من أنفسنا".

وحجز مانشستر يونايتد بطاقة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بتكرار الفوز على نوتنجهام فورست بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب أولد ترافورد.

وتأهل الشياطين الحمر لمواجهة نيوكاسل في النهائي الذي سيقام على استاد ويمبلي يوم 26 فبراير المقبل، وهو النهائي الأول بين الفريقين في تاريخ المسابقة.

وكرر يونايتد فوزه على نوتنجهام بعدما انتصر ذهابا بنتيجة 3-0.

وأصبح يونايتد أكثر فريق حافظ على نظافة شباكه بين فرق الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 16 مباراة بالتساوي مع نيوكاسل الذي سيلاقيه في النهائي.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأجرى إريك تين هاج 3 تغييرات بمشاركة ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال وجادون سانشو في الدقيقة 63.

وعاد سانشو للمشاركة لأول مرة منذ أكتوبر 2022.

وسجل مارسيال من صناعة راشفورد في الدقيقة 73.

وبعد دقيقتين صنع راشفورد هدفا جديدا لـ البرازيلي فريد الذي سجل الثاني الذي أعلن به تفوق فريقه.

سيكون النهائي العاشر للشياطين الحمر، إذ حصدوا 5 ألقاب وخسروا 4.

ويأمل يونايتد في تحقيق اللقب السادس في تاريخه والأول منذ موسم 2016-17.

فيما يسعى نيوكاسل لتحقيق اللقب الأول في تاريخه بعدما خسر المرة الوحيدة التي تأهل بها بموسم 1975-76 أمام مانشستر سيتي.

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