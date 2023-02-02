تين هاج: الوصول لنهائي كأس الرابطة ليس إنجازا

يرى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أن وصول فريقه إلى نهائي كأس رابطة المحترفين ليس إنجازا، مؤكدا أن الأفضل من خوض المباريات النهائية هو الفوز بها.

وحقق يونايتد الفوز 5-0 في مجموع المباراتين على نوتنجهام فورست في نصف النهائي، ليضرب موعدًا في النهائي مع نيوكاسل يونايتد يوم الأحد 26 فبراير.

وقال الهولندي عن مواجهة نيوكاسل في النهائي: "الأفضل من خوض النهائيات هو الفوز بها. الوصول إلى النهائي ليس إنجازا. قلت للاعبين إنه يجب عليهم التحلي بالقوة والتركيز وأن نظل متحدين".

وشدد تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه "عندما تكون لاعبًا في يونايتد، عليك أن تتوافق مع المعايير العالية".

وأكمل "من الرائع أن نذهب إلى ويمبلي، سنلعب ضد نيوكاسل يونايتد وهو فريق رائع".

وتابع "قلت للجميع لا تركيز على الكأس الآن، التركيز فقط على مواجهة الأسبوع المقبل ضد كريستال بالاس في الدوري".

وقال تين هاج عن عودة جادون سانشو "كان رائعًا، الجماهير منحته الدعم والحب وأعتقد أنه استمتع بذلك. لقد استمتع بالعودة إلى أرض الملعب".

وأتم "أعلم أنه يمكنه اللعب كصانع ألعاب، ويمكنه اللعب كجناح. أعتقد أنه يمكننا الاستفادة منه في أكثر من مركز وهذا ما أحبه. يجب على اللاعبين الالتزام والانضباط، وإلا ستحدث فوضى".

وحجز مانشستر يونايتد بطاقة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بتكرار الفوز على نوتنجهام فورست بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب أولد ترافورد.

وتأهل الشياطين الحمر لمواجهة نيوكاسل في النهائي الذي سيقام على استاد ويمبلي يوم 26 فبراير المقبل، وهو النهائي الأول بين الفريقين في تاريخ المسابقة.

وكرر يونايتد فوزه على نوتنجهام بعدما انتصر ذهابا بنتيجة 3-0.

وأصبح يونايتد أكثر فريق حافظ على نظافة شباكه بين فرق الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 16 مباراة بالتساوي مع نيوكاسل الذي سيلاقيه في النهائي.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأجرى إريك تين هاج 3 تغييرات بمشاركة ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال وجادون سانشو في الدقيقة 63.

وعاد سانشو للمشاركة لأول مرة منذ أكتوبر 2022.

وسجل مارسيال من صناعة راشفورد في الدقيقة 73.

وبعد دقيقتين صنع راشفورد هدفا جديدا لـ البرازيلي فريد الذي سجل الثاني الذي أعلن به تفوق فريقه.

سيكون النهائي العاشر للشياطين الحمر، إذ حصدوا 5 ألقاب وخسروا 4.

ويأمل يونايتد في تحقيق اللقب السادس في تاريخه والأول منذ موسم 2016-17.

فيما يسعى نيوكاسل لتحقيق اللقب الأول في تاريخه بعدما خسر المرة الوحيدة التي تأهل بها بموسم 1975-76 أمام مانشستر سيتي.

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