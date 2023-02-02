تقرير: رغم الإصابة الطويلة.. أرسنال يفكر في تجديد عقد النني

الخميس، 02 فبراير 2023 - 12:13

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

تفكر إدارة أرسنال في تفعيل بند التجديد لمدة عام واحد الموجود في عقد محمد النني.

وخضع النني لعملية جراحية في الركبة بعد تعرضه لإصابة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة بحسب بيان ناديه.

وأوضح مارك مان بريانز صحفي موقع "PA Sport" أن أرسنال قد يفعّل بند التمديد لـ 12 شهرًا الموجود في عقد النني الحالي.

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وأشار إلى أن المحادثات جارية، وأن إصابة النني لم تؤثر على هذا القرار، وأن أرسنال قد يعلن التجديد الأسبوع المقبل.

وينتهي عقد النني الحالي مع أرسنال في يونيو المقبل، وبات منتظرًا ألا يظهر في أي مباراة أخرى مع المدفعجية حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وخاض النني 8 مباريات هذا الموسم سجّل خلالها هدفًا وحيدًا كان ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانضم النني إلى أرسنال في يناير 2016 قادمًا من بازل السويسري مقابل 12 مليون يورو.

وخاض النني إجمالًا 155 مباراة مع أرسنال، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10.

وحصد النني 3 ألقاب مع أرسنال، لكن الأغلى قد يتحقق بنهاية الموسم إذ حافظ المدفعجية على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض النني لإصابة قوية في الركبة اليمنى خلال أحد التدريبات.

وقال أرسنال في بيانه: "كل شخص في النادي سيقدم كل الدعم الذي يحتاجه ويعمل معه بجد حتى يتمكن من العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن".

ويتصدر أرسنال الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي مطارده، ولكن الفريق اللندني خاض مباراة أقل.

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