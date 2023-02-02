الزمالك يكشف: رحيل إمام بسبب مشكلة تنافس مع زيزو.. وموعد عودة فيريرا

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رحيل إمام عاشور بسبب وجود مشكلة داخل غرفة الملابس للتنافس مع زيزو.

وأعلن رئيس الزمالك عودة جوسفالدو فيريرا لقيادة الفريق بداية من اليوم الخميس.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك "خاطبنا استاد القاهرة بشكل رسمي من أجل استضافة مواجهة شباب بلوزداد في بطولة إفريقيا، لأن ملعب برج العرب بعيد عن الجماهير والطقس بارد ونحن نريد ملعب مليء بالجمهور".

ويلعب الزمالك أمام شباب بلوزداد يوم 10 فبراير في افتتاح دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبسؤاله عن رحيل إمام عاشور أجاب "أنت كمدير فني أو نادي عندما يقول لاعب أنه لا يريد الاستمرار هل ستجبره؟ وقتها تكون بلا كرامة".

وشدد "نجحنا في ضم إمام عاشور مقابل 12 مليون جنيه والآن نبيعه بـ 108 ملايين جنيه قبل ستة أشهر من رحيله مجانا".

وكشف مرتضى منصور "لأول مرة أقول ذلك، كان هناك مشكلة في غرفة الملابس بسبب التنافس بين زيزو وإمام عاشور وانعكس ذلك داخل الملعب، وكان علينا كمجلس إدارة حل ذلك".

وتابع "لم أكن أعلم من هو إمام عاشور لولا أمير مرتضى الذي يتابع اللاعبين جيدا وأبلغني أنه لاعب رائع فوافقنا وقتها على ضمه والأمر نفسه بالنسبة لأحمد زيزو".

وأضاف "أمير مرتضى الذي ضم لاعبين مميزين لم يكن أحد يعلم عنهم شيئا يتعرض للسباب الآن، أمير تعرض لأزمة قلبية منذ أيام وتم نقله إلى المستشفى".

وكشف مرتضى منصور "جوسفالدو فيريرا يعود لقيادة الزمالك اليوم الخميس وسيتم التعاقد مع مدرب لياقة، وأتمنى عودة العلاقة الجيدة بينه وبين أسامة نبيه كما كانت سابقا قبل تدخل آخرين".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته "نبيه أرسل رسالة إلى فيريرا وأبلغه بانتظاره مجددا لقيادة الفريق من أجل مصلحة الزمالك".

وكان الزمالك قد قرر إعادة فيريرا بعد ثمانية أيام من قرار إقالته وتعيين أسامة نبيه خلفا له.

وأعلن مرتضى منصور بشكل رسمي لأول مرة عبر قناة الزمالك عودة فيريرا بداية من اليوم الخميس.

ويستعرض لكم FilGoal.com ماذا قدم فيريرا:

لعب فيريرا 52 مباراة مع الزمالك في الولاية الثانية بمختلف المسابقات.

وحقق فيريرا الفوز في 32 مباراة مقابل تسع هزائم والتعادل كان في 11 مرة.

سجل الزمالك مع فيريرا في الولاية الثانية 85 هدفا واستقبلت شباكه 41.

انضم فيريرا قبل منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الموسم الماضي، ونجح المدرب البرتغالي في حصد اللقب.

كما صعد البرتغالي بالزمالك إلى نهائي نسخة 20 -21 من كأس مصر بالفوز على أسوان في نصف النهائي.

وحقق فيريرا لقب الكأس مع الزمالك عقب الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد في يوليو الماضي.

وجمع فيريرا بلقبي الدوري والكأس في الولاية الثانية مثلما فعل في الولاية الأولى.

وخسر الزمالك تحت قيادة فيريرا لقب كأس السوبر عن موسم 21-22 بعد الخسارة من الأهلي بهدفين دون مقابل في أكتوبر الماضي.

وكان فيريرا في الولاية الأولى قد خسر لقب كأس السوبر أيضا في أكتوبر 2015 أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتتشابه الفترة الأولى لفيريرا بالثانية مع الزمالك بحصد لقبي الدوري والكأس وخسارة السوبر.

وكان فيريرا قد لعب 27 مباراة فقط في الولاية الأولى ونجح في تحقيق الفوز في 20 منهم مقابل ثلاث هزائم والتعادل أربع مرات.

وفي الولاية الثانية خسر فيريرا أول مباراة في مسيرته مع الزمالك خلال منافسات كأس مصر.

وودع الزمالك نسخة كأس مصر عن الموسم الماضي بالخسارة أمام بيراميدز منتصف يناير الجاري بركلات الترجيح من الدور نصف النهائي.

وخاض فيريرا عشر مباريات مع الزمالك في منافسات كأس مصر وخسر مرة واحدة كانت أمام بيراميدز بركلات الترجيح.

وتعثر فيريرا مع الزمالك في آخر ست مواجهات خاضهم الفريق، إذ ودع الزمالك لقب كأس مصر مقابل ثلاث هزائم وتعادلين في الدوري.