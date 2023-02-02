مرتضى يمنح اتحاد الكرة مهلة لحل أزمة القيد "سيتسببون في إيقاف النشاط الرياضي في مصر"

منح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتحاد الكرة المصري مهلة لحل أزمة القيد.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن ما فعله اتحاد الكرة قد يتسبب في إيقاف النشاط الرياضي في مصر بسبب قرارهم الخاطيء.

وفشل الزمالك في قيد الثلاثي ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة بسبب مستحقات متأخرى لدى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "كهربا موقوف دوليا واتحاد الكرة سمح له باللعب، أما ثلاثي الزمالك فتم رفض قيده الأمر لا يتعلق بالأموال ولكن خوفا من غضب محمود الخطيب لأنه حزين من صفقات الزمالك".

وأضاف "الأزمة مع اتحاد الكرة ليست في دفع فلوس متأخرة أو غيره ولكن الزمالك لديه رئيس قوي يحاولون كسره".

وشدد "خلال تسع سنوات حصل الزمالك على 2 كأس مصر وفور وصولي حصد 14 بطولة، إذا من يقول أن مرتضى خرب النادي ليس جمهور الزمالك الحقيقي".

وكشف مرتضى منصور "اجتمعت مع أشرف صبحي وزير الرياضة وأحمد دياب رئيس الرابطة وأبلغتهم برغبتي في الرحيل لعدم تحملي للتجاوزات".

وأوضح "هناك فارق بين التسجيل والقيد، أنا كنادي مسؤول عن التسجيل أما القيد فتحت مسؤولية اتحاد الكرة، أريد إخطارنا باللائحة التي تنص على إيقاف القيد بسبب المستحقات".

وشدد مرتضى "ما فعله اتحاد الكرة قد يتسبب في إيقاف النشاط الرياضي في مصر، يجب أن يبحثون عن مخرج لتورطهم في قرار خاطيء".

وواصل رئيس الزمالك "امنح اتحاد الكرة فرصة لإصلاح الجريمة التي ارتكبها، ليس من حقهم إيقاف القيد الأمر يتعلق بالفيفا والمحكمة الدولية وما حدث جريمة رياضية".

وأضاف مرتضى منصور "ذهبت لاتحاد الكرة ومنحتهم (شيكا) بقيمة مالية من المستحقات ولكن أبلغوني عدم التعامل معي بسبب إيقافي، هل هذا طبيعي؟".

وكشف "الأمر لا يتعلق بمرتضى منصور ولكن يتعلق برفضهم لوجود رئيس نادي قوي لنادي الزمالك، "نشرت بيانا عن قراري بعرض فيديو صوت وصورة عما حدث داخل اتحاد الكرة ولكن تم إبلاغي بإيقاف ذلك لأنه فيديو فضيحة".

وتابع "لا أعلم لماذا يحصل اتحاد الكرة على أموال من الأندية؟ من المفترض أننا من يحصل".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته "الآن لا يرغبون في قيد الصفقات الجديدة بسبب إدعاء المستحقات المتأخرة، إذا كيف تم قيد مصطفى شلبي وعمرو السيسي ومصطفى الزناري وحصلنا على رخصة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا؟ هل تم تزوير الأمر وقتها؟".

ماذا حدث؟

كان الزمالك قد ضم ثلاثة لاعبين وهم ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي وأحمد بلحاج صانع ألعاب أسوان ومحمد شبانة بعد قطع إعارته من سموحة.

وتواجد وفد من نادي الزمالك داخل اتحاد الكرة في الدقائق الأخيرة قبل غلق باب القيد من أجل حل الأزمة.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة ما تم في الدقائق الأخيرة قبل غلق باب القيد وهو كالآتي:

- اتحاد الكرة وافق على تسجيل بيانات صفقات الزمالك الجديدة على نظام تسجيل اللاعبين ولكن دون إكمال ذلك للخطوة النهائية.

- يجب أن يضغط اتحاد الكرة على موافقة من أجل إتمام عملية التسجيل، واشترط الاتحاد فعل ذلك بعد سداد دفعة من المديونية.

- بتلك الخطوة لن ينجح اللاعبون الثلاثة في المشاركة في المباريات إلا بعد السداد وموافقة اتحاد الكرة.

ثم جاء بيان الاتحاد المصري لكرة القدم كالآتي:

"أُغلق باب القيد رسميا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، والذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك".

"وتواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسؤولي نادي الزمالك، لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي، لكن لم يتواصل النادي لقيد أي لاعب".

"في اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسؤولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه "ناصر منسي، أحمد بلحاج ومحمود شبانة" دون جدولة المديونية".

"وقام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي".

"ورغم مخاطبة نادي الزمالك لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواءً نقدًا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك، وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، التي يذهب 75% من قيمتها لخزينة الضرائب الخاصة بالقيد".

"لذلك يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مسؤوليته عن عدم قيد لاعبي الزمالك، وأن الأمر يخص إدارة النادي فقط".