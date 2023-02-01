الهدف العشرين.. تاو ثاني محترف يسجل لـ الأهلي في مونديال الأندية

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 23:17

كتب : FilGoal

بيرسي تاو يحتفل بهدف الثالث في مرمى أوكلاند سيتي

سجل بيرسي تاو الهدف الثالث في فوز الأهلي أمام أوكلاند سيتي في افتتاحية كأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي بثلاثية مقابل لا شيء أمام أوكلاند سيتي الدور الأول من المسابقة.

ويعتبر تاو المحترف الثاني لـ الأهلي الذي يسجل هدفا في مونديال الأندية بعد فلافيو.

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وأصبح المهاجم الجنوب الإفريقي اللاعب الحادي عشر يسجل لـ الأهلي في المسابقة.

هدف تاو هو العشرين لـ الأهلي في مباريات كأس العالم للأندية خلال 19 مباراة خاضهم الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة سياتل ساوندرز في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وكرر الأهلي فوزه على أوكلاند بعدما انتصر في نسخة 2006 بنتيجة 2-0، واليوم تفوق بهدف أكثر من اللقاء الأول.

وحقق الأهلي فوزه الـ 7 في كأس العالم للأندية بالتساوي مع برشلونة الإسباني، الأهلي من 19 مباراة وبرشلونة من 8.

ووصل الأهلي للهدف رقم 20 في البطولة كرابع أقوى فريق هجوميا بعد ريال مدريد وبرشلونة ومونتيري.

وبخوض اللقاء المقبل سيكون الأهلي أول فريق في تاريخ كأس العالم للأندية يخوض 20 مباراة.

وحقق الأهلي ثاني أكبر انتصار في تاريخه بالمسابقة بعد الفوز على الهلال السعودي في النسخة الماضية 4-0.

الأهلي أوكلاند سيتي كأس العالم للأندية
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