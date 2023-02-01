العاشر بقميص الأهلي.. شريف يكتب اسمه بين المسجلين لـ الأحمر في مونديال الأندية
الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 23:08
كتب : FilGoal
بات محمد شريف عاشر لاعب في تاريخ النادي الأهلي يسجل هدفا على الأقل في كأس العالم للأندية.
وسجل شريف أولى أهدافه في كأس العالم للأندية بعدما أحرز في شباك أوكلاند سيتي.
وتقدم شريف بثاني أهداف الأهلي في شباك أوكلاند سيتي ضمن منافسات الدور الأول من كأس العالم للأندية.
وسبق وأن سجل تسعة لاعبين بقميص الأهلي أهدافا في مونديال الأندية.
وكان حسين الشحات قد افتتح أهداف الأهلي في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية وكتب رقما مميزا في البطولة. (من هنا)
وكانت أهداف الأهلي في كأس العالم للأندية عن طريق كل من:
- محمد أبو تريكة (4 أهداف)
- أمادو فلافيو (3 أهداف)
- عماد متعب (هدفان)
- حسين الشحات (هدفان)
- ياسر إبراهيم (هدفان)
- محمد هاني (هدف)
- عمرو السولية (هدف)
- السيد حمدي (هدف)
- أحمد عبد القادر (هدف)
- محمد شريف (هدف)
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د56' الهدف الثاني لـ الأهلي المصري عن طريق محمد شريف— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 1, 2023
الأهلي المصري 2 × 0 اوكلاند سيتي النيوزيلندي#كأس_العالم_للأندية#الأهلي_أوكلاند_سيتي | #SSC pic.twitter.com/r8LAAVoFhu