بهدفه في أوكلاند.. الشحات يعادل رقما لـ ميسي ورونالدو في مونديال الأندية

افتتح حسين الشحات أهداف الأهلي في نسخة كأس العالم للأندية في شباك أوكلاند سيتي النيوزلاندي.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وتقدم الأهلي بهدف دون مقابل على حساب أوكلاند سيتي ضمن منافسات الدور الأول من نسخة مونديال الأندية.

وبذلك رفع حسين الشحات رصيده إلى ثلاثة أهداف في منافسات كأس العالم للأندية.

إذ نجح جناح الأهلي في تسجيل هدفين بقميص الأحمر وهدف بقميص العين الإماراتي.

وبات حسين الشحات أيضا رابع لاعب يسجل للأهلي في نسختين مختلفتين بعد كل من محمد أبو تريكة (2006-2012) وأمادو فلافيو (2006-2008) وعماد متعب (20005-2013).

وعادل الشحات رقما مميزا للثلاثي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل.

ويعتبر الشحات اللاعب العربي والإفريقي الوحيد الذي سجل في ثلاث نسخ مختلفة.

كما عادل الشحات رقم البرازيلي رونالدينيو بالتسجيل بقميص فريقين مختلفين ولكل منهما ثلاثة أهداف ولكن لعب البرازيلي نسختين فقط.

وسجل أيضا كريستيانو رونالدو مع فريقي مانشستر يونايتد وريال مدريد في كأس العالم للأندية.

وخاض البرتغالي أربع نسخة من مونديال الأندية ويعتبر الهداف التاريخي للبطولة برصيد 7 أهداف.

لاعبون سجلوا بقميص فريقين مختلفين:

- كريستيانو رونالدو

- تسوكاسا شيوتاني

- رونالدينيو

- نيري كاردوزو

- وايت يورك

- حسين الشحات

وبذلك يكون الأهلي قد رفع رصيده إلى 18 هدفا في مباريات كأس العالم للأندية خلال 19 مباراة خاضهم الفريق.

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