خبر في الجول - الزمالك يدرس التقدم بشكوى لـ فيفا ضد اتحاد الكرة لقيد لاعبيه

يدرس نادي الزمالك التصعيد وتقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الاتحاد المصري.

ودخل الزمالك في أزمة كبيرة بنهاية سوق الانتقالات الشتوية، إذ عجز عن تسجيل لاعبيه الجدد.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يدرس التصعيد وتقديم شكوى لـ فيفا.

ويأمل الزمالك أن ينحاز فيفا للاعبين حرصًا على مستقبلهم إذ أنهم ليسوا طرفًا في النزاع.

وسيستند الزمالك في شكواه إلى انحياز فيفا الدائم إلى اللاعبين في حالات الصراع بين اللاعبين والأندية كي لا يعيق مستقبلهم ويصدر بطاقات مؤقتة إلى اللاعبين لحين حسم النزاع بينهم وبين أنديتهم. واستنادا لمبدأ فيفا في مثل هذه القضايا، فسيطالب الزمالك بقيد لاعبيه.

ماذا حدث

الزمالك تعاقد مع الثلاثي: ناصر منسي من البنك الأهلي، وأحمد بلحاج من أسوان، واستعاد محمود شبانة من أسوان.

لكن إدارة القلعة البيضاء لم تستطع قيد الثلاثي بسبب عدم سداد المديونيات لاتحاد الكرة.

اتحاد الكرة أصدر بيانًا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 1 فبراير بعد غلق باب القيد، يخلي فيه مسؤوليته من عدم تسجيل لاعبي الزمالك.

وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة القدم كالآتي:

"أُغلق باب القيد رسميا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، والذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك".

"وتواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسؤولي نادي الزمالك، لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي، لكن لم يتواصل النادي لقيد أي لاعب".

"في اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسؤولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه "ناصر منسي، أحمد بلحاج ومحمود شبانة" دون جدولة المديونية".

"وقام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي".

"ورغم مخاطبة نادي الزمالك لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواءً نقدًا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك، وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، التي يذهب 75% من قيمتها لخزينة الضرائب الخاصة بالقيد".

"لذلك يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مسؤوليته عن عدم قيد لاعبي الزمالك، وأن الأمر يخص إدارة النادي فقط".

جاء ذلك بعد أن تواجد وفدًا من الزمالك في اتحاد الكرة بالساعات الأخيرة من سوق الانتقالات لمحاولة قيد الثلاثي الجديد.

وصمم اتحاد الكرة على عدم قيد لاعبيا لزمالك بسبب عدم سداد أو جدولة مديونيته لدى الجبلاية.