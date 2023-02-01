ميدو يوجه رسالة إلى جماهير الإسماعيلي قبل مواجهة الاتحاد

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 20:20

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو - الإسماعيلي

وجه أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الإسماعيلي رسالة إلى جماهير ناديه قبل مواجهة الاتحاد السكندري المرتقبة في الدوري.

وناشد ميدو جماهير الإسماعيلي بالتكاتف من أجل الخروج من المرحلة الصعبة التي يعيشها النادي.

وقال ميدو في فيديو عبر حساب الإسماعيلي الرسمي: "أشكر جمهور الإسماعيلي على دعمكم المتواصل وهو شرف كبير لي".

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وشدد ميدو "لم أقدم أي شيء للنادي حتى الآن ولدي طموحات كبيرة".

وأضاف "يجب أن ننسى الخلافات ونتكاتف جميعا خلال الفترة المقبلة من أجل خروج النادي الإسماعيلي من تلك المرحلة".

واختتم ميدو تصريحاته "لا يوجد أي خلاف بيني وبين اللجنة المؤقتة لرئاسة النادي والتي تؤدي دورها بإخلاص كبير جدا".

ويلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المراكز البعيدة عن الهبوط.

وكان الإسماعيلي قد فاز في مباراته الأخيرة بالدوري أمام الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وحقق الإسماعيلي خمس نقاط في آخر ثلاث مباريات دون خسارة بفوز وتعادلين.

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