سفيان بوفال: قرار الانتقال للريان القطري لم يكن سهلا

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 20:12

كتب : FilGoal

سفيان بوفال لاعب الريان

شدد الدولي المغربي سفيان بوفال على أن قرار انتقاله لنادي الريان القطري لم يكن سهلا.

سفيان بوفال

النادي : الريان

وانضم بوفال لصفوف الريان خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من أنجيه الفرنسي.

وقال بوفال في مؤتمر صحفي: "قرار الانتقال الى الريان لم يكن قرارا سهلا لأن الأمر يتعلق بمسيرتي الكروية".

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وأضاف " أهدف إلى تقديم أحسن ما لدي والعمل مع باقي اللاعبين لتحقيق الألقاب".

وتابع "أشكر نادي الريان ومسؤوليه على صبرهم وتمسكهم بإتمام الصفقة. أنا متعطش لخوض هذه المغامرة والعمل من أجل مصلحة النادي".

ومن المتوقع أن يخوض بوفال أول مباراة له بقميص الريان أمام العربي بالدوري القطري يوم السبت المقبل.

بوفال كان أحد المغاربة الذين تألقوا في كأس العالم 2022 التي أقيمت بقطر.

إذ قاد بوفال منتخب بلاده لتحقيق إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022 ليصبح أول فريق إفريقي وعربي يصل لتلك المرحلة في تاريخ المونديال.

يذكر أن بوفال هو ثاني مغربي يغادر أنجيه هذا الشتاء، بعد مواطنه عز الدين أوناحي الذي انتقل إلى مارسيليا قبل أيام.

وشارك سفيان بوفال في 13 مباراة مع أنجيه في الدوري الفرنسي الموسم الجاري 2022-2023، وسجل 4 أهداف.

وكان بوفال قد انتقل إلى أنجيه في صيف 2020، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ساوثامبتون.

الريان القطري سفيان بوفال
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