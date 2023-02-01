منافس الزمالك - الإسماعيلي يقسو على المريخ برباعية وديا

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 18:40

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو - ريكاردو هيرون

تفوق الإسماعيلي على المريخ السوداني وديا بنتيجة 4-0.

ويستعد الإسماعيلي لعودة مشواره في الدوري بمواجهة الاتحاد في ختام الدور الأول من الدوري المصري.

فيما يستعد المريخ لبدء منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، يتواجد الفريق مع الزمالك والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

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وسجل رباعية الدراويش: أحمد مدبولي ومحمد حسن ومحمد طاهر ونادر فرج.

وسبق أن خاض المريخ مواجهة ودية يوم الإثنين انتهت بالتعادل السلبي مع إنبي.

وشهدت المواجهة خوض الفريق السوداني لكل شوط بتشكيل مختلف.

وسبق أن أعلن المريخ استضافة مبارياته في دوري أبطال إفريقيا على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية.

وسيحل الزمالك ضيفا على المريخ في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا لحساب دور المجموعات يوم 17 فبراير المقبل في الثالثة عصرا.

وسيقود طاقم تحكيم غاني مباراة المريخ السوداني والزمالك يوم 17 فبراير المقبل بقيادة دانييل نيي أجي.

ويعاون كواسي أتشيام وبول كودزو، وكحكم رابع: تشارليز بينيلي.

الحكم البالغ 35 عاما أدار مباراتين الموسم الحالي وكلاهما في الدوري الغاني.

ولم يخسر الزمالك معه من قبل، إذ حقق الأبيض الفوز في مباراة وتعادل في 2.

وانتصر الزمالك في كونفدرالية 2019 على جور ماهيا الكيني بنتيجة 4-0، وتعادل في مباراتين ضد نصر حسين داي الجزائري وتونجيث السنغالي.

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