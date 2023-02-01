ميتيلاند يعلن رقم قميص إمام عاشور

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 18:17

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند الدنماركي

أعلن نادي ميتيلاند الدنماركي رقم قميص إمام عاشور عقب انتقاله لصفوف الفريق.

إمام عاشور

النادي : ميتلاند

ميتلاند

وسيرتدي لاعب الزمالك المنضم حديثا للفريق الدنماركي القميص رقم 10.

وسبق أن ارتدى البرازيلي إيفاندر القميص في الموسم آخر 5 مواسم.

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ومن قبله ارتدى مارتن بوسيتش وتيم يانسن قبل ذلك.

يذكر أن محمد زيدان هداف الفريق السابق ارتدى القميص رقم 14 طيلة 3 مواسم قبل خوض تجربة طويلة في ألمانيا.

ويستعد ميتيلاند لخوض مباراة سبورتنج لشبونة البرتغالي في ملحق الدوري الأوروبي يوم 16 فبراير الجاري.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن عرض نادي ميدتيلاند وصلت قيمته لما يقارب 3 ملايين دولار أمريكي.

ويحتل ميتيلاند المركز السابع في الدوري الدنماركي الموسم الحالي برصيد 23 نقطة من 5 انتصارات و8 تعادلات و4 هزائم.

ويبتعد ميتيلاند عن نوردشايلاند المتصدر بفارق 8 نقاط بعد مرور 17 جولة.

واحتل ميتيلاند المركز الثاني في الدوري الدنماركي الموسم الماضي.

ويمتلك ميتيلاند 3 ألقاب دوري دنماركي في رصيده آخرها في 2020.

ويشارك ميتيلاند في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم ويلعب أمام سبورتنج لشبونة يوم 16 فبراير المقبل.

وأقيمت حتى اللحظة 17 جولة من منافسات الدوري الدنماركي الذي يضم 12 فريقًا.

عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

إمام عاشور ميتيلاند
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