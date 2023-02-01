للشهر الثاني على التوالي.. راشفورد يحصد جائزة أفضل لاعب في يونايتد

حصد ماركوس راشفورد جائزة أفضل لاعب في مانشستر يونايتد لشهر يناير 2023.

راشفورد المتألق سجل أهدافا في جميع مباريات يونايتد الـ8 باستثناء 2 على مدار الشهر.

وعادل راشفورد إنجاز دينيس فيوليت في هز الشباك في 9 مباريات متتالية على أولد ترافورد، حيث بلغ إجمالي أهدافه لهذا الموسم 18 هدفا.

بعد فوزه على كاسيميرو وآرون وان بيساكا وبرونو فرنانديز في التصويت، أصبح المهاجم الإنجليزي أول لاعب في يونايتد يفوز بالجائزة في شهرين متتاليين هذا الموسم.

الفائزون بجائزة أفضل لاعب في صفوف يونايتد كانوا:

أغسطس: ليساندرو مارتينيز

سبتمبر: كريستيان إريكسن

أكتوبر: كاسيميرو

نوفمبر: أليخاندرو جارناتشو

ديسمبر: ماركوس راشفورد

يناير: ماركوس راشفورد

ويحتل يونايتد المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

video:1