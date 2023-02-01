مدير ميتيلاند: نحاول ضم إمام عاشور منذ سنوات.. وكافحنا بقوة من أجله

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 14:03

كتب : FilGoal

إمام عاشور وساديو ماني - مصر × السنغال

كشف سفيند جرافيرسن المدير الرياضي لنادي ميتيلاند الدنماركي أن ناديه كان يحاول ضم إمام عاشور منذ سنوات.

وسيمتد عقد إمام عاشور مع ميتيلاند حتى صيف 2027.

وقال سفيند جرافيرسن في تصريحات للموقع الرسمي لميتيلاند: "لطالما كان ضم إمام عاشور أولوية لنا. لقد تابعناه منذ بضع سنوات، والآن تمكنا أخيرًا من ضمه إلى الفريق".

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وأضاف "لقد كافحنا بقوة لشراء إمام، كانت هذه حالة استثنائية، حيث كان على كريستيان كيير عضو الإدارة أن يتخطى الاختلافات الثقافية التي جعلت المفاوضات صعبة".

وتابع "كان يجب علينا الطرق على الحديد وهو ساخن حين تسنح لنا فرصة ضم إمام عاشور والسويدي أرمين جيجوفيتش، وكلاهما لاعبان دوليان، ويمتلكان إمكانات كبيرة ولهما مكانة دولية".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن عرض نادي ميدتيلاند وصلت قيمته لما يقارب 3 ملايين دولار أمريكي.

ويحتل ميتيلاند المركز السابع في الدوري الدنماركي الموسم الحالي برصيد 23 نقطة من 5 انتصارات و8 تعادلات و4 هزائم.

ويبتعد ميتيلاند عن نوردشايلاند المتصدر بفارق 8 نقاط بعد مرور 17 جولة.

واحتل ميتيلاند المركز الثاني في الدوري الدنماركي الموسم الماضي.

ويمتلك ميتيلاند 3 ألقاب دوري دنماركي في رصيده آخرها في 2020.

ويشارك ميتيلاند في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم ويلعب أمام سبورتنج لشبونة يوم 16 فبراير المقبل.

وأقيمت حتى اللحظة 17 جولة من منافسات الدوري الدنماركي الذي يضم 12 فريقًا.

عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

إمام عاشور ميتيلاند الزمالك
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