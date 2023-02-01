كونتي يغيب عن قيادة توتنام لشهرين

سيغيب أنطونيو كونتي مدرب توتنام عن قيادة فريقه في المباريات المقبلة بسبب خضوعه لعملية جراحية.

وأفاد النادي الإنجليزي في بيان: "أصيب أنطونيو كونتي مؤخرًا بألم شديد في البطن".

"بعد تشخيص إصابته بالتهاب المرارة، سيخضع كونتي لعملية جراحية لاستئصال المرارة يوم الأربعاء وسيعود بعد فترة نقاهة".

وأتم البيان "الجميع في النادي يتمنى لأنطونيو كل خير".

Antonio Conte recently became unwell with severe abdominal pain. Following a diagnosis of cholecystitis, he will be undergoing surgery to remove his gallbladder today and will return following a period of recuperation. Everyone at the Club wishes him well 💙 pic.twitter.com/h91LfV8lD9 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 1, 2023

ويشرف كريستيان ستيليني مساعد كونتي على تدريب توتنام في غيابه.

من جهتها، ذكرت شبكة ذا أثليتك أن كونتي سيغيب عن توتنام لفترة تقترب من الشهرين.

وبذلك قد يغيب المدرب الإيطالي عن فريقه في 9 مباريات على الأقل بعد خضوعه للجراحة.

ويلعب توتنام مبارياته المقبلة ضد، مانشستر سيتي وليستر سيتي ووست هام يونايتد وتشيلسي وولفرهامبتون ونوتنجهام فورست وساوثامبتون في الدوري الإنجليزي وميلان مرتين في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل توتنام المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، بينما يلعب ضد ميلان في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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