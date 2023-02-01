كونتي يغيب عن قيادة توتنام لشهرين

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 13:27

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام

سيغيب أنطونيو كونتي مدرب توتنام عن قيادة فريقه في المباريات المقبلة بسبب خضوعه لعملية جراحية.

وأفاد النادي الإنجليزي في بيان: "أصيب أنطونيو كونتي مؤخرًا بألم شديد في البطن".

"بعد تشخيص إصابته بالتهاب المرارة، سيخضع كونتي لعملية جراحية لاستئصال المرارة يوم الأربعاء وسيعود بعد فترة نقاهة".

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وأتم البيان "الجميع في النادي يتمنى لأنطونيو كل خير".

ويشرف كريستيان ستيليني مساعد كونتي على تدريب توتنام في غيابه.

من جهتها، ذكرت شبكة ذا أثليتك أن كونتي سيغيب عن توتنام لفترة تقترب من الشهرين.

وبذلك قد يغيب المدرب الإيطالي عن فريقه في 9 مباريات على الأقل بعد خضوعه للجراحة.

ويلعب توتنام مبارياته المقبلة ضد، مانشستر سيتي وليستر سيتي ووست هام يونايتد وتشيلسي وولفرهامبتون ونوتنجهام فورست وساوثامبتون في الدوري الإنجليزي وميلان مرتين في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل توتنام المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، بينما يلعب ضد ميلان في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

توتنام أنطونيو كونتي
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