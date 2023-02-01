بيدرو بورو إلى توتنام.. ودوهيرتي لـ أتليتكو مدريد

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 01:23

كتب : FilGoal

بيدرو بورو

أعلن نادي توتنام ضم البرتغالي بيدرو بورو على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع إلزامية الشراء.

وسيرتدي البرتغالي القميص رقم 23.

وبدأ بورو مسيرته في إسبانيا مع رايو فاييكانو ثم جيرونا وبيرالادا.

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وانضم في أغسطس 2019 لمانشستر سيتي ومن ثم أعير لبلد الوليد مباشرة.

وأعير إلى سبورتنج لشبونة لمدة عامين وفعّل النادي عقد شراءه بشكل نهائي في يوليو 2022 بعدما ساهم الظهير الإسباني في حصد لقب الدوري البرتغالي.

وخاض 98 مباراة بقميص لشبونة سجل خلالها 12 هدفا.

وبات بيدرو بورو ثاني لاعب ينضم لصفوف الديوك بعد الهولندي أرناوت دانجوما.

Reconocimiento Doherty

في المقابل رحل الإيرلندي مات دوهيرتي بعد فسخ تعاقده مع الديوك اللندنية.

وخاض دوهيرتي71 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

ومن ثم انضم الإيرلندي إلى أتليتكو مدريد الإسباني ولم يعلن النادي مدة الصفقة.

بيدرو بورو أتليتكو مدريد توتنام سبورتنج لشبونة
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